Гулять по воде: Как Чувашия намерена развивать речной туризм

Руководство республики намерено использовать все географические и исторические преимущества местности для развития туризма. Фото: правительство республики Чувашия.

Власти Чувашии в ближайшую пятилетку намерены сделать регион туристически привлекательным для жителей страны. Такая идея даже попала в число приоритетных задач развития республики.

- В этой связи на ближайшее время запланировано достаточно много мероприятий. Это, прежде всего, актуализация тех маршрутов, которые есть, анализ объектов, их сбор в единый реестр и, конечно же, повышение привлекательности самих населенных пунктов, - анонсировал предстоящие работы глава Чувашии Олег Николаев.

По реке на «Валдаях» уже весной

Как и полагается, руководство намерено использовать все географические и исторические преимущества местности. Один из главных плюсов Чувашии - удобное расположение на реке Волге, которая проходит по живописным местам и объединяет в единую цепочку крупнейшие города Поволжья. Большая часть организованных групп туристов, к слову, прибывает в республику круизными маршрутами по реке. Поэтому сейчас пытаются сделать всё, чтобы увеличить поток туристов и сроки пребывания на чувашской земле. Вместе с этим отправляться в небольшие путешествия по воде любят и сами жители республики.

Вот такие трамвайчики начнут возить пассажиров уже в 2021 году. Фото: правительство республики Чувашия.

Прошедшей осенью власти республики совместно с журналистами опробовали речное путешествие на новеньком судне «Валдай 45Р» и прошли до исторически интересного городка - Мариинского Посада. Для того чтобы добраться от Чебоксарского речного порта до марпосадской пристани, с учетом шлюзования на Чебоксарской ГЭС, потребовалось менее часа.

В конечном итоге было принято решение, что такой речной трамвайчик должен обязательно поступить на вооружение речников. Ожидается, что выпустить на маршрут «Валдай» смогут уже следующей весной. Пока продолжается бюрократический процесс подготовки сделки.

Для справки: скоростное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» разработано в Нижнем Новгороде Центральным конструкторским бюро им. Р. Е. Алексеева. Оно рассчитано на 45 мест и может развивать скорость до 75 километров в час.

В перспективе планируется пустить водный транспорт из Чебоксар до Казани. Фото: правительство республики Чувашия.

- Закупка «Валдаев» даст импульс развитию экономики прибрежных малых исторических городов республики - Козловки и Мариинского Посада. Также в перспективе планируется пустить водный транспорт из Чебоксар до Казани, - цитирует главу Чувашии Олега Николаева его пресс-служба.

Чебоксары - место притяжения туристов

Одна из главных задач развития водного туризма в Чувашии - показать гостям каждый уголок республики. Начать, конечно, стоит с главного города региона - Чебоксар. В столице Чувашии туристам найдется что посмотреть.

Современнейшим местом для прогулок с этого года можно считать Красную площадь. Здесь когда-то начались значимые события для Чувашии - 100 лет назад, например, провозгласили о создании автономии. Тут же проходили все значимые события и торжества. Сейчас это современное общественное пространство с прекрасной детской зоной, кафе, несколькими зонами отдыха для взрослых, двумя сценами, перголой, светящимися качелями, комфортными скамейками и даже гамаком. Здесь же, на площади, сконструировали музыкальный фонтан, плейлист для которого составляли путем народного голосования. О былых событиях на Красной площади расскажут стенды с фотографиями из архивов.

Чебоксары всегда находили чем завлечь туристов. Фото: правительство республики Чувашия.

Отсюда же видно монумент Матери-Покровительнице чувашского народа. Добраться до него можно пешком через мост от площади. Монумент относительно свежий - его открыли в мае 2003 года, но он уже давно стал привычным для всех горожан.

В каждом городе есть своя прогулочная улица. В Чебоксарах небольшая пешеходная улица, собравшая торговые лавки, скульптуры и кафе, носит имя купца Прокофия Ефремова.

Одним из главных мест на чебоксарском Арбате - музей пива. Подобных заведений в России всего три - в Москве, Санкт-Петербурге и в столице Чувашии.

Вход в музей пива. Фото: пресс-служба музея.

В сопровождении экскурсовода можно узнать об истории пива с древнейших времен и до нашего времени. Посмотреть на любопытную коллекцию пивных бутылок XIX века, а также кружек, кувшинов, подставок под кружки и этикеток разных времен.

Мариинский Посад - город, где остановилось время

К наиболее интересным городам Чувашии относится Мариинский Посад. В этом году ему исполнилось 400 лет, и все это время сюда стекались туристы. В этом классическом купеческом, не тронутым временем городке действительно есть на что посмотреть. Для начала можно просто побродить по улочкам, рассматривая старинную архитектуру.

Мариинский Посад готов удивить туристов своими достопримечательностями. Фото: правительство республики Чувашия.

О быте и жизненном укладе купеческих семей и представителей других сословий можно узнать в историко-краеведческом музее купеческого, мещанского и крестьянского быта. Расположился музей в особняке купца Сапожникова. В фондах музея хранится более девяти тысяч экспонатов, в том числе старинная мебель, фортепиано и другие предметы быта. Экскурсии, кстати, проводят с театрализованными элементами, чаепитием из старинного самовара с посадскими пряниками в купеческом зале. В музее также можно узнать об истории города и его прославившихся жителях.

Туристы смогут проникнуться культурой Чувашии. Фото: правительство республики Чувашия.

Места, которые точно стоит посетить

Немало любопытных интересных мест в Чувашии есть и за пределами Чебоксар и Мариинского Посада. Так, есть такой городок - Козловка. Недалеко от него находится одна из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашии - более 87 метров. Оттуда можно увидеть всю красоту Чувашии с высоты птичьего полета.

Вот такую красоту можно увидеть в Чувашии. Фото: правительство республики Чувашия.

Национальный парк «Чаваш Вармане», расположенный в селе Шемурша, - уникальный природный комплекс, являющийся средоточием самых разнообразных памятников природы - от биологических до исторических. Экологический туризм - одно из ведущих направлений деятельности национального парка.

Кроме того, Чувашии есть место, отражающее весь исторический колорит республики. В этноэкологическом комплексе «Ясна» можно осмотреть национальные костюмы, да и примерить их тоже разрешают. Туристы смогут узнать о быте и языческих мифах, сохранившихся в памяти народа. Кроме того, приезжих гостей могут позвать поучаствовать в приготовлении главного чувашского напитка из солода - сара - и расскажут об обрядах, сопровождающих процесс его варения.

Этоноэкологический комплекс "Ясна". Фото: пресс-служба комплекса.

Сказано

- Мы вошли в туристическую программу «Чувашия - сердце Волги». Вы знаете, что столица нашей республики находится на берегу великой реки. У нас на Волге стоят два интересных, богатых историческими событиями города - Мариинский Посад и Козловка, - отметил глава Чувашии Олег Николаев. Наш регион достаточно удобен с точки зрения географии и экологии, у нас много этнообъектов, которые могли быть интересны туристам. История пивоварения Чувашии и ряд других национальных особенностей могут привлечь многих. Мы рассчитываем на то, что республика может стать своего рода Меккой и для медицинского туризма. У нас неплохие санатории, хорошая минеральная вода и грязи. Мы ставим перед собой задачу развивать все составляющие туристической сферы, чтобы если человек приехал к нам с какой-то целью, он задержался и познакомился с богатством нашей земли.