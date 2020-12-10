Телеканал «Пятница» отправит звезд выживать в дикие племена

Фото: телеканал «Пятница»

«Пятница» запускает первое русское выживалити «Племя». Звезды шоу-бизнеса отправятся на остров, где им предстоит выжить один на один с диким племенем. Героем премьерных выпусков стала певица Наташа Королёва.

Фото: телеканал «Пятница»

Выживалити — это новый формат реалити-шоу, придуманный и разработанный телеканалом «Пятница». Мировой эксперимент, в котором герои проекта не просто окажутся на экзотическом острове, но будут пытаться выжить в настоящем диком племени: без цивилизации, без привычного комфорта, без гаджетов.

Героем первых выпусков «Племени» стала Наташа Королёва. Певица, уставшая от проблем 2020 года, отправилась на остров недалеко от Занзибара, в племя аборигенов, чтобы обнулиться и испытать себя.

Она научится жить в дикой природе: добывать себе еду, охотиться и ловить рыбу голыми руками, испытает на себе шаманские обряды и научится жить по законам первобытного племени.

Фото: телеканал «Пятница»

Наташа Королёва об участии в шоу:

«Должно было произойти какое-то обнуление, поэтому это предложение «Пятницы» по-ехать жить в племя для меня прозвучало как спасательный круг. Хотя я понимала, что будет трудно. Но обстоятельства, которые на меня навалились тяжеленным грузом, негативная реакция на мою семейную ситуацию, которая по большому счету никого не должна волновать кроме моей семьи, все эти суды-пересуды, негатив.. у меня появилось огромное количество вопросов, на которые я должна была себе ответить, на все по-смотреть со стороны. Реально обнулиться, понять, как жить дальше и как воспринимать мир после того, что сделали с моей семьей на глазах у всех, без нашего на то согласия и желания. Просто взяли и устроили линчевание. Только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь отключить голову и начать жить в другом ритме. По большому счету это был супер крутой квест, который под силу только людям со стержнем. Не каждый смог бы это пройти».

Фото: телеканал «Пятница»

«Самое сложным для меня было проживание в хижине, которая была мне выделена. Мало того, что она сама по себе напоминает захудалый сарай для скота, а не для людей, так еще там умер человек, заболевший малярией. И мне говорили, что его дух остался жить в этой хижине. Но я абстрагировалась и приняла это, и даже потом грустно было прощаться с этим жильем».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

Наташа Королёва поселится в племени Бома, проживающем недалеко от африканского острова Занзибар. История племени началась в 1964 году, когда на Занзибаре произошла революция, и одна из семей, сбежавшая от насилия, образовала в джунглях собственную коммуну. Помимо Бома, певица побывает в других африканских племенах и покажет зрителям обычаи и нравы местных поселений.

Жители племени Бома разговаривают на одном из самых популярных африканских языков – суахили. И других языков не знают. Поэтому в помощь Наташе будет приставлен «ментор» — самая образованная женщина Бома, владеющая несколькими языками мира, в том числе и русским. Эту женщину зовут Шейха, она преподает в местной школе, где обучает детей основам математики, английскому языку, географии и сексуальному образованию. А Наташе предложат провести в школе урок музыки.

Каждый новый житель племени должен пройти ритуал посвящения – выпить напиток, сделанный из гнилого авокадо и гнилого манго. Человек, выпивший этот напиток, показывает, что он любит природу и ценит ее в любых проявлениях. А в первый день жизни в племени новоиспеченный житель Бомы не должен есть вовсе, чтобы показать свою силу воли. Королёвой придется пройти эти обряды, а взамен научить жителей племени готовить борщ и оливье.

Наташа взяла с собой на остров чемодан, наполненный только полезными вещами – среди них сигнальная ракета. Если герой решает прекратить челлендж и вернуться домой раньше времени – он всегда может подать сигнал, и его заберут с острова.

Выживалити «Племя» на телеканале «Пятница» можно будет увидеть с 21 по 24 декабря, в 21:00