Почти у половины жителей Татарстана есть антитела к коронавирусу

Любая торговая точка может отказывать в оказании услуг людям, которые не соблюдают масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 9 декабря, глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина провела прямой эфир, во время которого рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе. Как оказалось, почти у половины (45,2%) обследованных местных жителей есть антитела к инфекции.

- Мы исследовали популяционный иммунитет - это антитела у 2947 человек - это одинаковое количество лиц в каждом муниципальном образовании нашей республики и одинаковое количество лиц в разных возрастных группах. Это достаточно репрезентативная выборка, которую можно применить на всю республику, - заявила Патяшина.

Однако наличие антител, по мнению главы управления, не дает людям право игнорировать масочный режим, который действует в Татарстане.

- Тест на антитела к Covid-19 покажет, есть ли иммунитет. Но это не лишает его (человек - Ред.) обязанности носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Это его обязанность, - заметила Патяшина.

По ее словам, любая торговая точка может отказывать в оказании услуг людям, на которых нет медицинской маски.

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В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что к концу декабря число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в регионе может подрасти. Ситуация обещает стать менее напряженной к маю будущего года.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 137 местных жителей. Патяшина объяснила, что в статистику заболеваемости попадают только те случаи, которые подтверждены положительным тестом ПЦР. Те люди с симптомами коронавируса, у которых тест показал отрицательный результат, получают лечение, но в официальных данных не значатся.

На данный момент 9 737 зараженных выздоровели, 155 - скончались.