Рок-н-ролл жив! На концерте Дениса Мажукова в Казани танцевали даже стены

Во время концерта. Фото Татарской государственной филармонии

В понедельник, 7 декабря, Татарская государственная филармония ждала гостей на единственный концерт Дениса Мажукова. Известный музыкант, чье исполнение рон-н-рольных композиций еще в 1997 году похвалил сам один из основоположников жанра Джерри Ли Льюис "Ты играешь так же, как я в молодости", с первых нот "завел" весь зал. К сожалению, на мероприятие зал был заполнен едва на половину, - пандемия, но атмосфера рок-н-рола буквально заполнила всю пустоту своим драйвом.

Во время выступления. Фото Татарской государственной филармонии

Сам Мажуков с самого начала сказал, что, несмотря на все строгие ограничения и сложности, он рад, что на встречу с ним пришли любители рок-н-рола. А они оказались различных возрастов - от 80-летних до шестилетних. Артисты попросили всех, кто готов был танцевать под музыку, не стесняться и вволю отдаться своей любви к ритмам 50-х годов, и вскоре танцевали буквально все. Кто-то вышел в проход, кто-то вставал на свободной площадке между партером и галеркой, а кто-то танцевал сидя на своем месте. Всполохи прожекторов играли в такт каждой композиции, и казалось, что под музыку Мажукова и его группы танцуют даже стены.

Под знакомые мелодии танцевали и зрители и стены. Фото Татарской государственной филармонии

Кстати, даже во время танцев зрители соблюдали некую дистанцию, держа расстояние. Нарушила ее лишь одна романтическая пара, которая пришла вместе - супруги увлеченно танцевали под нежный блюз.