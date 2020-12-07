В Казани показали "Обыкновенное чудо". Фото Татарская государственная филармония

Стало доброй традицией проводить в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Филармониаду. Международный фестиваль искусств на площадке ТГФ проходит уже в XIII раз.

Открытие фестиваля прошло в субботу, когда на сцене прошел настоящий джаз-праздник с участием двух известных российских коллективов - уфимским BigBand BGF, которым руководит Олег Касимов, и собственным Филармоническим джаз-оркестром Татарстана, которым руководит Сергей Васильев.

Во второй день фестиваля сцену отдали оперетте, и Казань принимала "Музыкальный театр Петербургская оперетта Сергея Шаламова". Давали мюзикл "Обыкновенное чудо".

Король и Волшебник. Фото Татарская государственная филармония

Атмосфера чуда ждала своего зрителя уже в фойе, где на втором этаже стояла блистающая ёлка - с красивыми украшениями, окутанная гирляндами и шарами. Возле них уже бродил Министр-Администратор и продавал программки. Это все часть имиджа хапуги-царедворца, который раскрылся во время преставления.

Министр-Администратор в окружении сотрудниц Филармонии. Фото Татарская государственная филармония

Фильм "Обыкновенное чудо", который был снят в 1978 году Марком Захаровым, знаком россиянам буквально с детства, но сердце также тревожно замирало в предвкушении волшебства. Это ожидание почти оправдалось. Почему почти? В зале было не больше половины зрителей - антиковидные меры, сами понимаете; и, например, лично мне не хватило надменности в Министре-Администраторе - прожженый персонаж, но был так лирически настроен и почти полностью лишен высокомерия.

Эмилия с фрейлинами принцессы. Фото Татарская государственная филармония

Зато все компенсировали голоса! Несравненно восхитительное впечатление произвели все композиции, которые исполняли артисты. Многое уже было знакомо по фильму, но были и те, которые оказались до сих пор неизвестными и потрясающими.

Принцесса и Медведь. Фото Татарская государственная филармония

Вечер оказался незабываемым и тронул до глубины души.