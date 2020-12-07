Кому можно, а кому нет: Татарстанцев начинают прививать от коронавируса, но всем ли разрешена прививка?

Фото: мэрия Казани.

С наступившей недели начинается вакцинация жителей против коронавирусной инфекции. В первую очередь прививать будут медицинских работников и людей, имеющих высокий риск заражения. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

На сегодня для вакцинации против COVID-19 используются два препарата. Первый – «Гам-КОВИД-Вак» производства института имени Гамалеи Минздрава РФ. Эта вакцина получена биотехнологическим путем – не используется патогенный вирус новой коронавирусной инфекции, пояснил В.Жаворонков.

Другая вакцина разработана на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» Роспотребнадзора РФ, ее применяют на добровольцах в рамках пострегистрационного клинического исследования эффективности и безопасности вакцины. Напомним, в рамках этого исследования вакцинацию пройдут 650 добровольцев из Татарстана.

- Основными противопоказаниями к вакцинации против коронавирусной инфекции являются положительные результаты тестов на наличие иммуноглобулинов M или G к новой коронавирусной инфекции, положительный текст ПЦР-диагностики, обнаруженный у пациента при подготовке к вакцинации, а также клинически, лабораторно по данным подтвержденное заболевание коронавирусом на текущий момент или в анамнезе», – сказал Владимир Жаворонков.

Вакцинация осуществляется в два этапа: вначале вводится первый компонент вакцины, затем через три недели – второй компонент. В первоочередном порядке иммунизации вакциной «Гам-КОВИД-Вак» подлежат медицинские работники и лица, имеющие высокий риск заражения.

Меж тем, в Казани близится к завершению прививочная кампания против гриппа. На сегодня вакцинацию прошли более 585 тысяч жителей города, среди них 393 тысяч 109 взрослых и 192 тысячи 583 ребенка.

Вакцинальная кампания против гриппа в Казани стартовала в конце августа, всего планировалось привить 60% от численности населения города – это 754 тысячи 435 человек, в том числе 75% детского населения – это 202 тысячи 530 человек.

Для вакцинации против гриппа поступило несколько отечественных иммунобиологических препаратов, среди которых – «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультикс Квадри».

– Последняя партия вакцины поступает сегодня, завершить кампанию планируется 15 декабря, - отметил Жаворонков.

Для обеспечения доступности процедуры вакцинации с 14 сентября по 3 октября была организована работа мобильных прививочных бригад у выходов к станциям метро, а также возле торгового центра «Мега». Всего на мобильных пунктах было привито 13 тысяч 430 человек. Кроме того, во время проведения выборов с 11 по 13 сентября вакцинацию провели на 195 пунктах голосования, привили 16 тыс. 973 человека, вакцинация осуществлялась силами 545 медработников. Вакцинация работающего населения города на большинстве предприятий и организаций проводится силами прививочных бригад медорганизаций. Детям и подросткам из организованных коллективов вакцинация против гриппа проводится в медицинских кабинетах детских садов, школ, детских домов, школ-интернатов.

- У нас есть время для того, чтобы пройти вакцинацию и защитить себя от возможных осложнений. Сделать это можно пройти в медорганизациях по месту прикрепления полиса ОМС без предварительной записи на прием к врачу, – добавил Жаворонков.

Как и любого лекарственного препарата у вакцин против гриппа есть противопоказания, среди которых – наличие аллергических реакций на куриный белок, сильная поствакцинальная реакция на введение предыдущей вакцины. Также существуют и временные противопоказания – острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических заболеваний.

- Противогриппозные вакцины используются уже более 60 лет и доказали свою безопасность во всех возрастных группах. Поствакцинальное осложнение встречается крайне редко. Типичными побочными эффектами при вакцинации являются гриппоподобные симптомы: головная боль, слабость, незначительный подъем температуры до 37,5 и местная реакция в месте инъекции – покраснение кожи, припухлость, которые проходят в течение одного-двух дней. Что касается тяжелых побочных реакций на вакцинацию, то они составляют не более одного случая на 1 миллион людей, прошедших вакцинацию, - пояснил начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани.

Прививки необходимы в первую очередь лицам из группы повышенного риска заражения – это дети с 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, торговли, коммунальной сферы, а также лицам с хроническими заболеваниями дыхательных путей, беременные женщины и лица старше 60 лет.

Тяжелые осложнения, развивающиеся при гриппе, такие как пневмония, бронхит и вторичные бактериальные инфекции верхних дыхательных путей, осложнения со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, обострение хронических заболеваний часто встречаются среди пожилых и ослабленных людей и представляют для них серьезную опасность.

В целом на сегодня, по словам Владимира Жаворонкова, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится выше эпидпорога по населению в целом на 32% за счет увеличения заболеваемости среди взрослого населения.