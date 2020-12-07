В Чебоксарах прощаются с экс-мэром Анатолием Игумновым, который скончался из-за COVID-19

Анатолий Игумнов был мэром Чебоксар Фото: Из материалов пресс-службы

В больнице столицы Чувашии на 75-м году жизни скончался бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов. Он руководил городом семь лет, с 1995 года по 2002 год. За заслуги перед столицей Чувашии и благодаря его деятельности ему присвоили звание "Почетный гражданин Чебоксар".

Родился Анатолий Игумнов 29 июня 1946 года в Чебоксарах, и мечтал о полетах. В 1969 году он окончил Балашовское высшее военное училище летчиков и свою военную карьеру начинал в Закавказском военном округе. За время военной службы дослужился до полковника, и во время его увольнения в 1994 году на пенсию имел налет 28 лет.

С 1974 по 1994 годы служил на разных командных должностях на Украине. В 1994 году был уволен в запас в звании полковника.

В 1995 году Анатолий Игумнов был назначен и.о. главы Чебоксарской горадминистрации, спустя несколько месяцев, уже в декабре 1996 года, был избран главой самоуправления города. Спустя четыре года он был переизбран на второй срок.

Благодаря его деятельности и инициативе в Чебоксарах начали застраивать Заволжье, начали заниматься аварийным и ветхим жильем. За время его руководством города в Чебоксарах появились городской детский медицинский центр, стадион "Спартак", "Дорога к храму". В эти года начала появляться и преобразовываться набережная залива, возрождаться центральная часть столицы Чувашии, делались акценты на другие уголки города. Результаты этой работы были отмечены званием победителя во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России".

После ухода с должности мэра Анатолий Игумнов трудился на разных руководящих должностях.

Его труды были отмечены правительством России и Чувашии: в 1999 году ему вручена Государственная премия Российской Федерации за работу по возрождению исторической части Чебоксар; в 2011 году удостоен звания Почетный гражданин города Чебоксары.

Скончался Анатолий Игумнов 5 декабря в результате заболевания коронавирусной инфекцией.

Отпевание пройдет 8 декабря в церкви Святой Татианы Чебоксар.