В Елабуге из-за аварии на центральной котельной без тепла остались 50 тысяч человек

В МЧС Татарстана причиной ЧП называют прорыв теплотрассы в районе дома №3 на улице Гиззата. Фото: Светлана Макеева

Днем в субботу, 5 декабря на центральной котельной в Елабуге произошла авария. Из-за этого без тепла временно остались 22 многоквартирных дома, в которых проживают порядка 50 тысяч человек (больше половины горожан), а также 17 школ и детсадов.

В МЧС Татарстана причиной ЧП называют прорыв теплотрассы в районе дома №3 на улице Гиззата. На месте работает 51 специалист. Центральную магистраль уже отключили и работа котельной возобновилась. Однако без тепла остаются всё еще 14 многоэтажек - 7 тысяч человек.

Сейчас аварийный участок теплотрассы будут вскрывать и ремонтировать, после чего подача тепла полностью возобновится. Ориентировочное время окончания работ - 20.00 5 декабря.