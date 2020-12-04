Праздник к нам приходит! Кафе и ресторанам в Татарстане разрешили работать в новогоднюю ночь

Погулять в кафе до 3 утра можно будет только в новогоднюю ночь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Хорошая новость для татарстанцев, которые любят встречать Новый год не дома, а в каких-нибудь кафе и ресторанах. Несмотря на сложности с коронавирусом, такая возможность у жителей республики будет. Так, стало известно, что в новогоднюю ночь заведения общепита смогут работать до 3 утра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Отметим, что кафе и ресторанам запрещено работать по ночам по всей России. Вот только временные рамки в разных регионах различаются. Например, в соседней Ульяновской области заведения общепита могут работать только до 22:00. В Татарстане кафе и ресторанам отвели на два часа больше, продлив время работы до полуночи.

Однако не стоит думать, что раз в новогоднюю ночь заведения общепита будут открыты до трех утра, то и в дальнейшем эта тенденция продлится. Изменение во времени работы коснется только ночи с 31 декабря 2020 по 1 января 2021. В дальнейшем работать кафе, рестораны, бары и прочие заведения общественного питания вновь будут до полуночи.