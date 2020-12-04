Коронавирус в Татарстане, последние новости на 4 декабря 2020 года: скончались еще трое зараженных

Очередными жертвами инфекции в регионе стали мужчины в возрасте 77-ми, 63-ех и 55-ти лет. Фото: pixabay.com

По данным на пятницу, 4 декабря, в Татарстане выявлен 10 601 случай коронавируса. Большинство зараженных - 9 294 человека, выздоровели, а 144 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О трех последних летальных случая стало известно накануне. Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 77-ми, 63-ех и 55-ти лет. Подробности их смерти Минздрав региона не сообщает. Отмечается лишь, что вирус у них был идентифицирован.

О НОВОГОДНИХ УТРЕННИКАХ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

Запрета на проведение новогодних елок, равно как и корпоративов для взрослых, в Татарстане нет. Однако ограничения все равно вводятся. Так, в Набережных Челнах на праздничные утренники в детских садах не будут впускать родителей. Кроме того, группы воспитанников там не будут объединять - для каждой сделают отдельное мероприятие.

В администрации города такое объясняют ростом острых респираторных вирусных инфекций.

С начала пандемии в татарстанском автограде COVID-19 подхватили 1 074 человека.

О РАБОТЕ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Заведениям общепита в Татарстане в новогоднюю ночь разрешили работать до 03.00. Соответствующее постановление накануне подписал премьер- министр республики Алексей Песошин. Ранее с такой просьбой к местному правительству обратилась Ассоциация рестораторов.

Во все остальные дни кафе и рестораны региона будут по-прежнему работать до полуночи.

О НЕРАБОТАЮЩИХ ТОМОГРАФАХ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

Прокуратура Набережных Челнов обнаружила два аппарата компьютерной томографии в городских медучреждениях, которые не использовались, несмотря на пандемию. Один из них находился в горбольнице №5 и был в неисправен, второй - совершенно новый - без дела лежал в инфекционной больнице, где его даже не установили.

- Данное медицинское оборудование является единственным таким оборудованием в учреждениях и их простой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, при котором необходимо делать томографию органов грудной клетки, является недопустимым, - отмечают в надзорном ведомстве.

В адрес главы Управления здравоохранения татарстанского автограда Александра Николаева вынесено представление об устранении нарушений.