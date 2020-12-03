Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3 декабря 2020 года: скончался 141 зараженный

О трех последних летальных случаях стало известно накануне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро четверга, 3 декабря, в Татарстане выявили 10 514 случаев коронавируса. Большая часть зараженных - 9 215 человек, выздоровела, а 141 - скончалcя.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О трех последних летальных случаях стало известно накануне. Очередными жертвами инфекции стали две 71-летние женщины и один 71-летний мужчина.

Первая зараженная была госпитализирована с пневмонией. Ее состояние ухудшалось из-за обострения сопутствующих заболеваний. Коронавирус подтвердился позже. То же было и с мужчиной, у которого имелись хронические заболевания.

У последней покойной, которая была переведена из больницы в инфекционный госпиталь, имелась полиорганная недостаточность.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает пресс-служба местного Минздрава.

О ЗАРАЖЕННЫХ

С начала учебного года в школах и вузах республики выявили 206 случаев коронавируса. Среди заболевших 47 школьников, 52 студента и 107 педагогов. Сейчас 178 классов и групп закрыты на карантин, 28 остаются под активным наблюдением.

- Всего в Татарстане на разобщении находятся 17 школьных классов, из них 15 – в Казани. Полностью на карантин на данный момент не закрыта ни одна школа, – сообщили в местном Роспотребнадзоре.

В Минздраве региона посоветовали учителям менять одежду, которую они носили в течение дня, перед возвращением домой.