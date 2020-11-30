В Татарстане полицейские оставили в машине на трассе мать с двумя детьми

Сотрудники Госавтоинспекции предложили женщине вызвать и дождаться родственников, или ожидать их на автозаправке, которая находилась в 150 метрах от этого места. Но Валентина отказалась. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшие выходные - 29 ноября в 14.25, семья Валентины Королевой - она сама, двое детей в возрасте пяти лет и одного года, и ее 32-летний муж возвращались домой на своем автомобиле "Рено Меган". В Альметьевском районе на 212 километре трассы "Казань-Оренбург" недалеко от заправки легковушку остановили сотрудники ДПС Госавтоинспекции Татарстана. Попросили водителя предъявить документы, а тот показал их через окно своей двери. Передать в руки офицеру отказался - потребовал, чтобы гаишники обработали руки антисептиком.

Водитель начал снимать на телефон сам процесс разговора с инспектором, его напарник, в свою очередь, снимал тоже самое на нагрудную камеру. Госавтоинспектор просит предъявить документы на автомобиль и водительские права, а водитель отказывается, опасается, что сотрудник ДПС сделает какие-то проколы на удостоверение.

Продолжается это более 1,5 часов. В конце концов в отношении водителя составили административный протокол за "Неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции". Мужчину пересадили в патрульный автомобиль и увезли в отдел полиции Альметьевского района. Свою иномарку водителю пришлось оставить там, где его остановили сотрудники ДПС. Машину он оставил заведенной, чтобы дети не замерзли.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили женщине вызвать и дождаться родственников, или ожидать их на автозаправке, которая находилась в 150 метрах от этого места. Но Валентина отказалась.

Вскоре в соцсети появились видеоролики, снятые женщиной. Она рассказала, что вынуждена была остаться одна с детьми на трассе. Мужа увезли гаишники, а они мерзнут на дороге - автомобиль заглушен, не работает стеклоподъемник, и в салоне очень холодно. Помощи она дождалась только через 2,5 часа - приехали родственники и увезли их с детьми домой.

В ответ на обвинения женщины появилась видеозапись и от сотрудников МВД Татарстана.

- Неоднократные требования инспекторов ГИБДД предъявить документы мужчина игнорировал. Целенаправленно затягивал время общения с сотрудниками, вёл себя неадекватно, провоцируя конфликтную ситуацию, - сообщили в МВД республики. - В свою очередь инспекторы ГИБДД предложили женщине проследовать в расположенную неподалеку АЗС, чтобы связаться с родственниками, а также передали по рации информацию о находящемся на автодороге автомобиле, в салоне которого женщина с детьми, одному из близлежащих экипажей