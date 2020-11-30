«Тратить все деньги - самая рискованная стратегия»

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«Люди избегают подсчитывать свои доходы и расходы. Мол, денег нет, чего их считать. А их потому и нет, что не считают», - убежден Дмитрий Счастливый*, основатель онлайн-школы «Pro Деньги», автор книги «Азбука денег», бизнесмен с более чем 30-летним опытом и ученик американского коуча Тони Роббинса, г. Иркутск.

Оцифровать жизнь

- Первые деньги вы заработали в семь лет. Как это произошло?

- Я из небогатой семьи, но мама, жертвенная, как, наверное, все мамы, делала всё, чтобы у нас было самое лучшее. Но еще у нее была мечта - иметь дачу с камином, и для этого они с отцом с ранней весны ездили в тайгу за ягодами, другими дарами природы, и я вместе с ними.

Таким образом мы набрали денег на мамину мечту, но сами дачу с камином не могли найти - во время СССР дачи были скромными, трехэтажный дом «с излишествами» был редкостью.

Наконец, нашли, но стоила она в два раза больше, чем у нас имелось денег. Заняли недостающее у родственников, и, чтобы отдать долг, я стал после школы торговать на рынке, так как родители работали на заводе.

Час ехал на электричке, потом на трамвае. Я был «сын полка» - все мне помогали, а бабушки учили торговать. Кстати, пару раз приводили в милицию, ведь тогда частная торговля не поощрялась.

В общем, торговал, пока не окончил школу. Бывало, зарабатывал больше, чем родители, и, конечно, этот опыт повлиял на мою дальнейшую жизнь. Например, я никогда ни на кого не работал, только на себя.

- Вы говорите на курсах, что нужен семейный капитал. Для чего? Обходятся же многие без него.

- На самом деле не обходятся, конечно. Сегодня ты хорошо зарабатываешь, а завтра банкрот. Наша семья не была исключением - деньги появлялись, потом уходили, как песок сквозь пальцы, а потом опять приходили. А с семейным капиталом все по-другому: у тебя есть определенные активы, которые дают возможность получить доход независимо от того, работаешь ты или нет. Это может быть бизнес или недвижимость, сдаваемая в аренду. И когда твой капитал генерирует немаленькие деньги и покрывает потребности с избытком, то ты становишься финансово независимым.

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Любой человек, даже если сейчас находится в минусе, то есть в долгах, может создать капитал. Это как посадить яблоню. Первые три года она не принесет ничего, через 4 - 5 лет даст одно-два яблочка, а через 5 - 7 лет будет усыпана плодами. Это условно, ведь кто-то быстрее собирает, кто-то медленнее. Но наши люди не привыкли ждать, у них много иллюзий по поводу накопления денег.

- А как собрать капитал?

- Есть пошаговый алгоритм, который позволяет это сделать. Начать же надо с долгосрочных целей.

- Большинство из нас, наверное, не представляет четко, где они хотят быть через 20 лет.

- Да, это одна из частых ошибок. Если корабль не знает, куда плывет, то где он будет спустя это время, совершенно непонятно. А чтобы оказаться в определенном месте через 20 лет, надо поставить себе такую задачу. Прописать эти простые шаги и выполнить их может даже подросток, было бы желание.

Планирование - это оцифрованная жизнь. Нужно отметить точки больших расходов: свадьба, покупка квартиры, машины, их смена, путешествия, появление детей, поступление в школу.

Это набросок жизни, который можно корректировать по времени и последовательности. А потом нужно будет лишь подобрать правильные инструменты для создания капитала и его увеличения.

Финансовые «семена»

- Нынешний год не похож на предыдущие. Какие возможности сохранить деньги есть сейчас?

- В начале года, когда еще не было речи о пандемии, я проводил занятие на тему финансов в кризис, показывал, что будет с деньгами. Многое из того, что я предполагал, сбылось. Нужно начинать с обучения основам финансовой грамотности, это самое необходимое. Именно понимание, как ведут себя деньги, даст правильный вектор действий. Главное, нужно откладывать какую-то часть своего дохода на инвестиции - хотя бы 10 - 20%. Я это называю «финансовые семена». Но если деньги просто накапливать, это будет очень долгая история. Одна из лучших инвестиций - это инвестиции в свое образование. Это то, что поможет кратно повысить доход, поменять профессию. Можно принять участие хотя бы в небольшом тренинге.

Важно также четко понимать, куда вы тратите деньги, потому что когда люди начинают записывать свои расходы, то обычно бывают сильно удивлены. Я лет семь пользуюсь приложением «Моя бухгалтерия», в котором видно весь бюджет с долгами, поступлениями, другими деталями.

Люди избегают пользоваться такими приложениями - мол, денег нет, чего их считать. А их потому и нет, что не считают. Помню, была ученица, которой для реализации ее финансового плана не хватало всего трехсот рублей в месяц. Мы решили вопрос, выбрав другого мобильного оператора.

У меня есть видеокурс, посвященный капитализации процентов (причисление процентов к сумме, а затем начисление процентов на проценты. - Ред.). Капитализацию процентов не зря называют восьмым чудом света, ведь если откладывать ежедневно всего 50 рублей и применять ее, через 15 лет они превратятся в миллионы.

Когда появится осознание этого момента, тогда и будет другое отношение к накоплению и инвестированию. Мы ведь не привыкли копить. Отчасти потому, что привыкли думать, что доходность выше 5 - 8% в год - это обязательно рискованный вид инвестирования. Но это не так. В то же время есть очень рискованные вещи, хотя мы их и не воспринимаем таковыми. Например, автомобиль: в ДТП ежегодно погибает столько людей, как, наверное, на войне. А вот ничего не откладывать - самая рискованная стратегия.

Выделить деньги на «эмоциональные» покупки

- Основная масса занимающихся в вашей онлайн-школе «PRO Деньги» - среднего возраста?

- Да, но есть ученики и пятнадцати лет, и восьмидесяти. Были даже 85-летние. Кстати, они говорили: «Мы только жить начинаем».

- Как проходит обучение?

- Много лет мы проводили занятия вживую, офлайн. Как правило, это были выездные мероприятия на несколько дней. Три года назад начали выходить в онлайн, и сейчас обучение ведется на специальной платформе. Плюс создаем новый ресурс, где у каждого ученика будет личный кабинет.

- Ваша супруга Светлана - ваш деловой партнер. Как достичь взаимопонимания со второй половиной в вопросах финансов?

- Договариваться. В семье должен быть директор и финансовый директор. У нас финансовым директором была Светлана, но так как в семье трое маленьких детей и совмещать эту функцию с их воспитанием практически невозможно, эта работа перешла ко мне.

Покупки у нас спланированы, они обсуждаются заранее, но есть бюджет и для «эмоциональных» покупок. Другой вопрос, пригождаются ли потом спонтанные приобретения. А иногда, прежде чем покупать, приходится найти для вещи место в шкафу.

- Во времена СССР говорили про некоторых людей, что они «умеют жить». Этому можно научиться?

- В те времена было еще понятие «хозяин» - хозяин земли, хозяин завода. Это человек, который использует все имеющиеся ресурсы на благо дела. А мы знаем, что с одними и теми же исходными данными можно достичь совершенно разных результатов. Финансовые средства - это тоже ресурс. На курсах мы учим эффективно распоряжаться ими.

* Финансовые консультации оказывает Дмитрий Счастливый, основатель онлайн-школы «Pro Деньги», автор книги «Азбука денег», г. Иркутск.

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