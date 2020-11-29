В центре Казани загорелся автобус с пассажирами

Автобус выгорел полностью. Фото: МЧС РТ.

Примерно в 12:20 в Казани около дома №102 по улице Габдуллы Тукая загорелся автобус. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Сперва пассажиры почувствовали запах гари, следом появился огонь. К счастью, все пассажиры успели покинуть автобус и никто не пострадал.

На место происшествия прибыли спасатели. Им удалось потушить пламя, но автобус выгорел практически полностью. Причины, которые привели к возгоранию в автобусе 68-го маршрута, пока не известны.