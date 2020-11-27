«Постоянно хотелось пить»: в Набережных Челнах врачи спасли пенсионерку с 96% поражения легких

Женщина провела в больнице три недели. Фото: Андрей АБРАМОВ

70-летняя жительница Набережных Челнов Надежда Телик сразу не смогла распознать, что заразилась коронавирусом. Думала у нее обычная простуда, потому и не обращалась к врачам. Болезнь же развивалась стремительно.

Когда она перестала отвечать на телефонные звонки, сын пенсионерки забил тревогу. Он вызвал наряд полиции, а правоохранители, в свою очередь, бригаду «скорой». Пришлось вскрывать дверь квартиры – она была заперта. Дело в том, что Надежда Телик к этому времени уже обессилела.

- Открываю глаза, передо мной стоят большие дяденьки, разбомбили мой дом. Подхватили на руки и с 5 этажа вынесли на улицу, прямиком в карету «скорой помощи», - рассказывает пенсионерка.

Женщину в крайне тяжелом состоянии увезли в ковидный госпиталь при городской больницы №5 в крайне тяжёлом состоянии. Там у нее выявили 96% поражения легких. Шансов на выздоровление было мало, с учетом наличия у пациентки ряда сопутствующих болезней.

- Было трудно дышать, сильная сухость во рту - постоянно хотелось пить, происходящее казалось страшным сном, - описывает свое состояние Надежда Телик.

Из приемного отделения ее срочно перевели в отделение реанимации. Там она была подключена к неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), под постоянным наблюдением медиков.

- Пациентка провела в госпитале почти три недели, две из которых - на НИВЛ, после чего постепенно задышала самостоятельно. Трудно сочетать еду и питье с НИВЛ, каждый прием пищи - падение кислорода, но мы справились, - рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Горбольницы №5 Галина Соловьева. - Было радостно слышать, когда она попросила поесть кашу «по-человечески».

Надежду Телик удалось спасти. Сейчас ее уже выписали из больницы, и она продолжает лечение на дому, сообщает управление здравоохранения Набережных Челнов.