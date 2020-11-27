В Казани открывается выставка экс-фигурантки уголовного дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой

Васильева вышла на свободу в 2015 году и теперь является почетным академиком Российской академии художеств (РАХ), а также член Творческого союза художников России. Фото: Тимур ХАНОВ

3 декабря в частной галерее Казани состоится открытие проекта "Иноземье" российской художницы EVA, которая известна как Евгения Васильева. Женщина была обвинена в мошенничестве в особо крупном размере по делам "Оборонсервиса" в 2012 году. До приговора она находилась под домашним арестом. Тогда-то она активно и занялась живописью. В итоге Васильеву признали виновной и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. На свободу она вышла досрочно - в августе 2015 года.

Проект "Иноземье", по мнению устроителей, "содержит в себе стремление человека уйти в мир гармонии и свободы посредством бегства от реальности в искусство… Искусство дарует индивиду энергию космоса, помогает обрести духовную свободу, наделяет человека иной, иноземной реальностью. Личность формирует свой микрокосм, не позволяя институтам общественных стереотипов и толкований разрушать основы индивидуальной свободы".

Одна из картин Васильевой. Она пишет в стиле "нонреализм". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про Евгению Васильеву известно, что сейчас она занимается творчеством, является почетным академиком Российской академии художеств (РАХ), член Творческого союза художников России. За время своей деятельности как живописец и искусствовед, она быстро вошла в число признанных художников на международном уровне. Сообщается, что ее произведения находятся в собраниях музеев Франции, Италии, Швейцарии, а также в частных коллекциях по всему миру.

В Казани на выставке будут представлены фотографии, графика, видео и скульптура.