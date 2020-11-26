В Чувашии перевернулся школьный автобус с детьми: пострадали два человека

Автобус вылетел с дороги. Фото: МВД Чувашии

В четверг, 26 ноября, в 15.30 возле деревни Пизенер в Аликовском районе Чувашии водитель школьного автобуса ПАЗ не справился с управлением и транспорт с детьми вылетел с дороги в кювет, где перевернулся.

Автобус обслуживает среднюю школу имени народного артиста России и Чувашии Бориса Маркова. В его салоне помимо водителя находились девять детей - учащиеся со 2 по 11 классы, а также сопровождающий их педагог.

В результате аварии школьники не пострадали. Их с места происшествия после осмотра медиками "скорой" развезли по домам. Помощь врачей понадобилась только водителю и педагогу.

Никто из детей в результате ДТП не пострадал. Фото: МВД Чувашии

На месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции Чувашии. Они выясняют обстоятельства произошедшего.