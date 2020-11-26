«Напряженный, но реальный»: принят бюджет Татарстана на 2021 год

В 2021 году дефицит республиканской казны составит более 7,31 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 26 ноября, на очередной сессии депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за проект бюджета республики на 2021 год и плановый период с 2022 по 2023 года.

Так, ими было рассмотрено 337 поправок в главный финансовый документ региона. По словам председателя парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, все внесенные поправки носили объективный характер. В связи с их принятием доходы бюджета Татарстана увеличиваются на 6,1 миллиарда рублей, но и расходы тоже возросли – на 10,1 миллиарда.

Это, в частности, увеличение трат на 1,8 миллиарда рублей ежегодно в связи с повышением размера МРОТ, на 1 миллиард ежегодно из-за роста количества татарстанцев, получающих меры соцподдержки.

В итоге на 2021 год бюджет Татарстана принят в третьем чтении с доходами свыше 274,63 миллиарда рублей и с расходами в 281,67 миллиарда. Дефицит составит более 7,31 миллиарда рублей.

Далее в 2022 году казну региона планируют пополнить 279,74 миллиардами рублей, ее траты при этом превысят сумму в 285,8 миллиарда. Дефицит ожидается на уровне 6,6 миллиарда рублей.

В свою очередь в 2023 году он должен снизится до 6,1 миллиарда. Доходы республиканского бюджета прогнозируются в сумме 282,8 миллиарда рублей, а его расходы составят 288,9 миллиарда.

- Напряженный, но реальный, - дал оценку принятому бюджету председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Он также обратил внимание на то, что главный финансовый документ республики был разработан с учетом непростой обстановки.