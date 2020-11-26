Сбитая насмерть автобусом в Казани дочь лидера ОПГ "Мебелька" за неделю до гибели вышла замуж

Дочери Ильдара Бурганова было 23 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выяснилось, что жертвой автобусного наезда, который произошел 24 ноября на улице Островского в Вахитовском районе Казани стала 23-летняя Марта Бурганова. Девушка - дочь криминального "авторитета" Ильдара Бурганова. Лидер ОПГ "Мебелька" в 2016 году был приговорен к 19 годам в колонии строгого режима за незаконный оборот оружия и организацию убийства.

Марта - одна из шести детей Ильдара Бурганова. Родилась в Венгрии, куда ее отец переехал в 90-х годах. Вернулся он через несколько лет, заделался фермером в Марий Эл, но позже переехал в Казань. Арестовали его в 2013 году до отправки в колонию все время находился под стражей.

Его погибшая дочь - Марта, как стало известно "Комсомолки", за неделю до смертельного наезда вышла замуж.

В тот вечер она вместе с подругой переходила улицу недалеко от своего дома. марта подскользнулась, когда на них несся красный автобус. Водитель не стал останавливаться перед "зеброй". На записи с видеорегистратора видно, что подруга попыталась удержать падающую Марту, но не смогла. Автобус сбил девушку и протащил за собой несколько десятков метров.