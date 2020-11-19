Тинчуринский театр показал новую комедию "Полиционер"

Участковый Идеал - гроза всей деревни Фото: Из материалов пресс-службы

Если вы считаете, что за вами нет грехов и перед законом вы абсолютно честны, не обольщайтесь. Когда вами займется участковый Идеал (Алмаз Фаткуллин), то вы и сами удивитесь, когда узнаете, что вы успели нарушить почти весь Уголовный кодекс.

В Татарском государственном театре драмы и комедии новая премьера. Ильгиз Зайниев написал, а режиссер Туфан Имамутдинов поставил музыкальную комедию «Полиционер», которая не оставит никого равнодушным. Зрители смеялись все время и горячо аплодировали артистам.

Деревенский участковый Идеал попал в трудную ситуацию: экс-супруга крутит роман с бывшим зеком, у самого за последние годы нет никаких задержаний, да и нарушителей в деревне тоже нет.

Вот и живет полицейский в благополучном мире. Начальством вопрос о его профпригодности должен решиться в ближайшее время. Если спортподготовку Идеалу помогли сдать родители (Зулейха Хакмзянова и Зуфар Харисов), друг Рахимзян (Харис Хуснутдинов) и коллега (Эдуард Никитин), то как быть с нарушителями? Они же в его деревне не водятся. Но, как говорится: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка». Идеал работать в полиции хотел… И ради этого раскрыл сразу несколько дел.

Идеал и его друг Рахмзян Фото: Из материалов пресс-службы

Комедия удалась. Много отсылов на нашу, казанскую действительность. Например, грубая шутка одного из полицейских, открывшего бутылку шампанского перед клеткой с задержанными. Ничего не напоминает? А подполковник, которого играет Рустем Гайзуллин, так жадно пересчитывает полученные в качестве взятки деньги, а потом сам сдает взяткодательницу Фанию (Гузель Гайнуллину)? Как к его потным и липким ладоням приклеилась большая часть купюр? И как искренне болит сердце, когда появляется опасность лишиться их?

Посмотришь спектакль и становится горько, что в каждой шутке есть только доля шутки про и современную полицию, и ушедшую уже в историю милицию. Вся пьеса смотрится как пародия на ту милицию, что мы уже потеряли – где-то ленивую, где-то очень деятельную, но все-таки свою, народную. Переименована в полицию, и вот тебе уже появились «оборотни в погонах». Только народной ее уже не назвать, в спектакле она стала коммерческой.

Родители Идеала и его коллега Фото: Из материалов пресс-службы

Спектакль заиграл-запел-затанцевал благодаря опытным мастерам сцены – заслуженному артисту России, заслуженным и народным артистам Татарстана, а также очень талантливой молодежи, которая вполне достойна подмостков Тинчуринского театра.