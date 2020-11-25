Матч Рубин - ЦСКА предлагают посмотреть за 8000 рублей: Что входит в казанский All Inclusive?

Понаблюдать за игрой и подкрепиться обойдется в кругленькую сумму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшее воскресенье казанский "Рубин" в очередном туре чемпионата России на своем поле примет столичный ЦСКА. Интерес к матчу серьезный. Достаточно сказать, что армейцы приезжают в Казань в ранге лидера чемпионата России. В активе ЦСКА 32 очка. "Рубин" с 21 баллом идет на 10 месте. Впрочем, называть армейцев безоговорочными фаворитами не стоит. Достаточно вспомнить, что в первом круге "Рубин" обыграл ЦСКА в Москве.

Билеты на матч уже поступили в продажу. Причем, для тех, кто не хочет мерзнуть на стадионе, заплатив стандартные 400-700 рублей, предлагают следить за игрой в комфортных условиях. Так, по данным пресс-службы "Рубина", на матче с ЦСКА будут работать комфортабельная ВИП-ложа №13 и ресторан Palladium.

Стоимость пакета All Inclusive в ложе №13 на Западной трибуне – 8000 рублей на человека. По данным клубной пресс-службы, кроме комфортабельного просмотра футбола, в стоимость уже входят еда и напитки.

Стоимость одного места в ресторане Palladium на Восточной трибуне – 3500 рублей.

- В стоимость включен депозит на 1000 рублей - на эту сумму вы можете заказать питание и напитки по меню ресторана, заказы сверх этой суммы оплачиваются отдельно, - пояснили в пресс-службе "Рубина".

Отметим, что матч между "Рубином" и ЦСКА состоится в Казани 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30.