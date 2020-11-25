Алкоголь не повышает иммунитет: В Роспотребнадзоре объяснили, почему спиртное не поможет защититься от коронавируса

По мнению специалистов Роспотребнадзора, алкоголь способен только усугубить болезнь. Фото: Алексей ФОКИН

Когда люди столкнулись с пандемией коронавируса, появилось множество слухов. Одним из них стал миф о том, что заражение можно предотвратить при помощи алкоголя.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это не так. Алкоголь не повышает иммунитет. Даже наоборот — снижает его.

- Употребление спиртных напитков специалисты связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость перед COVID-19. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, в особенности в условиях пандемии, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Миф о пользе спиртного опасен еще и тем, что употребление этилового спирта (этанола), в особенности разбавленного метанолом, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу. Алкоголь ежегодно приводит к смерти 3 млн человек во всем мире; треть этих случаев приходится на Европу. Там отмечается самая высокая распространенность расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, а также самая большая доля смертей, вызванных алкоголем, в общей структуре смертности населения.