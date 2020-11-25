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Росатом заключил договор генподряда на сооружение уникального исследовательского реактора МБИР с лидером строительного консорциума АСКАО – АО «Институт «Оргэнергострой»

МБИР – самая мощная в мире научная ядерная установка на быстрых нейтронах

2020 год стал новой отправной точкой развития проекта по строительству Многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР (МЦИ ИЯУ МБИР) на быстрых нейтронах на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в г. Димитровграде Ульяновской области. Самый современный в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах возводит Госкорпорация «Росатом» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».

МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Данный проект является уникальным с точки зрения потенциала для развития всей атомной энергетики и важным для достижения глобального технологического лидерства России.

Слаженная работа экспертов отрасли, представителей строительных и проектных организаций сделала возможной полное возобновление работ на этом стратегически важном для всего мира объекте в самые сжатые сроки.

Впервые в мире такой масштабный строительный проект в атомной отрасли реализуется с учетом лучших международных практик в области управления отношениями среди участников процесса сооружения. В целях эффективного управления строительством такого рода мега-проектов и обеспечения опережающих темпов его строительства создан строительный консорциум, объединивший в себе пул высокопрофессиональных подрядчиков по всем основным видам работ – проектирование, строительно-монтажные работы, электромонтажные и тепломонтажные работы, вентиляционные работы, пусконаладочные работы, а лидером консорциума выступило АО «Институт «Оргэнергострой». В состав консорциума также вошли банк-партнер «МКБ», страховая компания «Югория», лизинговая компания «Регион лизинг», поставщики материалов и оборудования. Все участники работают по принципу коллаборации – общей ответственности за стратегически важный результат, а их взаимоотношения регламентируются соответствующими соглашениями и договорами.

По словам Геннадия Сахарова, Проект МБИР – единственный в своем роде:

«Этот инновационный мега проект и реализуется он тоже с применением инновационных методов строительства: технологий цифрового проектирования и моделирования и созданием BIM модели, отраслевой системы комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов (Total Cost Management Nuclear Construction — TCM NC), современной контрактной стратегии- строительные консорциумы.

Главным и ключевым событием этого месяца является заключение договора генподряда на строительство МЦИ ИЯУ МБИР с лидером консорциума - АО «Институт «Оргэнергострой».

- МБИР на сегодня первый энергетический проект атомной отрасли, который был представлен и успешно прошел Главгосэкспертизу в формате BIM модели, – отмечает директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров.

- Цифровая модель будет использоваться нами, в том числе для план-фактного анализа, определения необходимых объемов земельных работ, координации перемещения строительной техники по площадке, а также для осуществления дистанционного контроля хода работ на стадии возведения. Такой подход позволит более эффективно использовать ресурсы и значительно снизить издержки по времени и стоимости проекта, – говорит генеральный директор АО «Институт «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе.

Все эти достижения можно назвать заслуженной победой и отличным промежуточным итогом работ на площадке МБИРа в 2020 году, которые активизировались под руководством директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова при активном сотрудничестве ключевых представителей корпорации, АО «ГНЦ НИИАР», Отраслевого центра капитального строительства и строительного консорциума АСКАО.

Совместная цель партнеров – наращивание темпов возведения МБИР при использовании высокотехнологичных методов современного строительства и снижение инвестиционных затрат за счет применения цифровых технологий управления стройкой. Сегодня стройка исследовательского реактора четвертого поколения набрала уверенные обороты, как говорят очевидцы – «ожила». Завершен этап подготовительного периода: благоустроены подъездные пути, завершено сооружение резервуаров пожаротушения, блока вспомогательных построек главного реакторного здания, сформирована и обустроена площадка для размещения строительно-монтажной базы, построен и функционирует штаб строительства.

На площадке задействовано 350 строителей, включая инженерно-технический персонал, и несколько десятков единиц техники. В 2021 году на объекте уже будет работать около 2 000 строителей, а годовая программа составит более 10 млрд рублей.

По словам Геннадия Сахарова, взятый с лета 2020 года темп, дает участникам строительства МБИР оптимистический настрой и уверенность в успешном и своевременном прохождении всех ключевых точек проекта.

Росатом подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при строительстве стратегических объектов, а также важность мониторинга состояния окружающей среды и площадки размещения объекта, выполнения комплексных инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативной документации РФ и рекомендациями МАГАТЭ.

- Сегодня объекты использования атомной энергии – самые экологичные индустриальные объекты, - подчеркивает Геннадий Сахаров, - Они не ведут к истощению природных ресурсов, не выделяют опасных газов, создающих парниковый эффект, а их конструкционные особенности стоят на страже безопасного использования мирного атома.

СПРАВКА

МБИР – самая мощная (150 МВт) в мире научная ядерная установка на быстрых нейтронах – возводится в городе Димитровграде Ульяновской области на месте основного исследовательского реактора БОР-60, ресурс которого вскоре будет исчерпан.

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