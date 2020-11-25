Росатом заключил договор генподряда на сооружение уникального исследовательского реактора МБИР с лидером строительного консорциума АСКАО – АО «Институт «Оргэнергострой»

2020 год стал новой отправной точкой развития проекта по строительству Многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР (МЦИ ИЯУ МБИР) на быстрых нейтронах на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в г. Димитровграде Ульяновской области. Самый современный в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах возводит Госкорпорация «Росатом» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».

МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Данный проект является уникальным с точки зрения потенциала для развития всей атомной энергетики и важным для достижения глобального технологического лидерства России.

Слаженная работа экспертов отрасли, представителей строительных и проектных организаций сделала возможной полное возобновление работ на этом стратегически важном для всего мира объекте в самые сжатые сроки.

Впервые в мире такой масштабный строительный проект в атомной отрасли реализуется с учетом лучших международных практик в области управления отношениями среди участников процесса сооружения. В целях эффективного управления строительством такого рода мега-проектов и обеспечения опережающих темпов его строительства создан строительный консорциум, объединивший в себе пул высокопрофессиональных подрядчиков по всем основным видам работ – проектирование, строительно-монтажные работы, электромонтажные и тепломонтажные работы, вентиляционные работы, пусконаладочные работы, а лидером консорциума выступило АО «Институт «Оргэнергострой». В состав консорциума также вошли банк-партнер «МКБ», страховая компания «Югория», лизинговая компания «Регион лизинг», поставщики материалов и оборудования. Все участники работают по принципу коллаборации – общей ответственности за стратегически важный результат, а их взаимоотношения регламентируются соответствующими соглашениями и договорами.

По словам Геннадия Сахарова, Проект МБИР – единственный в своем роде:

«Этот инновационный мега проект и реализуется он тоже с применением инновационных методов строительства: технологий цифрового проектирования и моделирования и созданием BIM модели, отраслевой системы комплексного управления стоимостью и сроками сооружения объектов (Total Cost Management Nuclear Construction — TCM NC), современной контрактной стратегии- строительные консорциумы.

Главным и ключевым событием этого месяца является заключение договора генподряда на строительство МЦИ ИЯУ МБИР с лидером консорциума - АО «Институт «Оргэнергострой».

- МБИР на сегодня первый энергетический проект атомной отрасли, который был представлен и успешно прошел Главгосэкспертизу в формате BIM модели, – отмечает директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров.

- Цифровая модель будет использоваться нами, в том числе для план-фактного анализа, определения необходимых объемов земельных работ, координации перемещения строительной техники по площадке, а также для осуществления дистанционного контроля хода работ на стадии возведения. Такой подход позволит более эффективно использовать ресурсы и значительно снизить издержки по времени и стоимости проекта, – говорит генеральный директор АО «Институт «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе.

Все эти достижения можно назвать заслуженной победой и отличным промежуточным итогом работ на площадке МБИРа в 2020 году, которые активизировались под руководством директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова при активном сотрудничестве ключевых представителей корпорации, АО «ГНЦ НИИАР», Отраслевого центра капитального строительства и строительного консорциума АСКАО.

Совместная цель партнеров – наращивание темпов возведения МБИР при использовании высокотехнологичных методов современного строительства и снижение инвестиционных затрат за счет применения цифровых технологий управления стройкой. Сегодня стройка исследовательского реактора четвертого поколения набрала уверенные обороты, как говорят очевидцы – «ожила». Завершен этап подготовительного периода: благоустроены подъездные пути, завершено сооружение резервуаров пожаротушения, блока вспомогательных построек главного реакторного здания, сформирована и обустроена площадка для размещения строительно-монтажной базы, построен и функционирует штаб строительства.

На площадке задействовано 350 строителей, включая инженерно-технический персонал, и несколько десятков единиц техники. В 2021 году на объекте уже будет работать около 2 000 строителей, а годовая программа составит более 10 млрд рублей.

По словам Геннадия Сахарова, взятый с лета 2020 года темп, дает участникам строительства МБИР оптимистический настрой и уверенность в успешном и своевременном прохождении всех ключевых точек проекта.

Росатом подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при строительстве стратегических объектов, а также важность мониторинга состояния окружающей среды и площадки размещения объекта, выполнения комплексных инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативной документации РФ и рекомендациями МАГАТЭ.

- Сегодня объекты использования атомной энергии – самые экологичные индустриальные объекты, - подчеркивает Геннадий Сахаров, - Они не ведут к истощению природных ресурсов, не выделяют опасных газов, создающих парниковый эффект, а их конструкционные особенности стоят на страже безопасного использования мирного атома.

СПРАВКА

МБИР – самая мощная (150 МВт) в мире научная ядерная установка на быстрых нейтронах – возводится в городе Димитровграде Ульяновской области на месте основного исследовательского реактора БОР-60, ресурс которого вскоре будет исчерпан.