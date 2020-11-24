Маршрут скоростной автодороги М-12 на территории Татарстана скорректирован

После ее строительства время пути до Москвы сократиться на 6 часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщил на брифинге регионального Кабмина глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов, власти республики при корректировке маршрута платной скоростной автодороги М-12 «Москва - Казань» в республике местные власти решили увести ее в обход от некоторых населенных пунктов и сохранить лесной массив.

Так, в частности, трасса будет проложена южнее деревни Каипы Лаишевского района, а не прямо через нее, также в стороне от стройки на 450 метров останется и село Тарлаши. Кроме того, как заверяет министр, найдены решения и по территориям около Волги, а именно базам отдыха «Дружба» и «Светлый» - переговоры о выкупе земли под строительство трассы завершены. А владельцам базы «Актер» было предложено переехать в другое место и получить за это денежную компенсацию.

Решается сейчас и вопрос с прокладкой маршрута автодороги М-12 и около деревни Орел. Там трудность в том, что поселение разделено на несколько частей и передвигать трассу нет смысла. В качестве альтернативы видится создание там тоннеля, чтобы не было никакого шума от машин. Единственное опасение при таком варианте – это гидрогеологические сложности на местности.

Перед тем как окончательно утвердить маршрут будущей скоростной платной автотрассы «Москва - Казань» Минтранс Татарстана организует для ряда жителей населенных пунктов, рядом с которыми будет вестись строительство, поездку на похожую трассу М-11 «Москва - Санкт-Петербург». По словам главы ведомства Фарита Ханифова, людям покажут, как работают шумозащитные экраны в поселениях, находящиеся в 50 метрах от дороги.

Резюмируя, министр отметил, что в планах к концу 2020 года окончательно согласовать маршрут новой трассы М-12.

Напомним, что будущая скоростная платная автодорога «Москва - Казань» будет проложена по территориям пяти районов Татарстана - 142 километра из общих 729. Время пути до столицы на машине сократиться на 6 часов.