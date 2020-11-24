Источник: Бывший форвард "Рубина" проиграл в покер более 2 миллионов за три месяца

Фото: ФК "Рубин".

Экс-нападающий казанского "Рубина" Александр Бухаров проиграл крупную сумму денег в онлайн-покер. По данным Betting Insider, некогда подающий надежды футболист частенько играет на сайте начиная с августа текущего года.

При этом, удачным его пристрастие к азартным играм не назовешь. За три месяца, по данным источника, он проиграл 27 тысяч долларов США. В переводе на российские рубли сумма получается значительная - более 2 миллионов.

Отметим, что Бухаров увлекался покером еще в разгар своей футбольной карьеры. Так, в 2010 году он принял участие в крупном турнире и даже выиграл более 48 тысяч долларов США. Сам футболист тогда не отрицал, что играл в азартные игры.

- У нас сейчас отпуск. Значит, есть время, а главное - возможность провести ночь без сна. Компанию мне составил защитник "Ак Барса" Андрей Первышин, тоже продержавшийся в игре достаточно долгий срок. Откровенно говоря, результат очень удивил, а сама игра захватывала, - приводит слова Бухарова "Спорт-Экспресс".

Александр Бухаров - уроженец Набережных Челнов, но в футбол начал пробиваться на юге России. Он пробовал себя в "Краснодаре-2000" (эта команда никакого отношения к выступающему сейчас в Премьер-Лиге "Краснодару" не имеет, команда Галицкого появилась только в 2009 году, - Ред.) и новороссийском "Черноморце", но зарекомендовать себя не смог. В 2003-м перебрался в "Рубин". С 2005 года играл в клубе за основу.

Бухаров был одним из лидеров команды в чемпионские сезоны 2008 и 2009 годов. Всего на его счету значились 37 голов в 88 матчах за казанский клуб. Летом 2010-го он перешел в "Зенит", где у него не пошло. Была аренда в "Анжи". Пока в 2014 году он не оказался в "Ростове", где воссоединился с бывшим наставником "Рубина" Курбаном Бердыевым. В "Ростове" Бухаров расцвел. Начал много играть и забивать, помог "Ростову" взять серебро чемпионата и пробиться в Лигу Чемпионов. Его даже вызвали в сборную на матчи Кубка Конфедераций в 2017 году, а в товарищеском матче с Бельгией Бухаров даже забил.

Впрочем, после ухода Бердыева из "Ростова" карьера Бухарова пошла на спад. В 2018 году Бухаров вернулся в "Рубин", где за 22 игры так ни разу и не забил. Летом прошлого года он покинул казанский клуб и с тех пор официально числится безработным на футбольном поприще. При этом, о завершении карьеры он не заявлял.