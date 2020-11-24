Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 24 ноября 2020: число зараженных перевалило за 26 тысяч

По последним данным, в области провели 433 444 теста на COVID-19 и обследовали 408 022 местных жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 242 зараженных коронавирусом человек. С начала пандемии инфекцию тут подхватили уже 26 108 человек. На данный момент большинство из них - 21 050, выздоровело, а 315 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Местный Роспотребнадзор сообщает, что в регионе провели 433 444 теста на COVID-19, обследовали 408 022 человека. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него находится 14 441 местный житель.

ОБ АРХИМАНДРИТЕ АДРИАНЕ

В минувшие выходные стало известно о смерти архимандрита Адриана (Николая Шитова) - хранителя Чудотворной Жадовской иконы Божией Матери. Ранее у него был выявлен коронавирус.

Священнослужителю был 71 год. Трагическую новость на своей странице в социальной сети сообщил глава Инзенского района Ульяновской области Владимир Шкунов.

- Мои соболезнования детям и всем православным. Упокой Господи душу новопреставленного архимандрита Адриана! Еще утром сердце батюшки билось и была надежда...- написал Шкунов на своей странице в социальной сети в субботу, 21 ноября.

О ДЕПУТАТЕ, КОТОРЫЙ "УСТРОИЛСЯ" ВОДИТЕЛЕМ В ПОЛИКЛИНИКУ

Зампред Закособрания Ульяновской области Василий Гвоздев решил каждую субботу помогать местным врачам, которые работают с зараженными COVID-19. Депутат “устроился” в одну из местных поликлиник и развозит врачей на собственной машине. О первом дне он рассказал на своей странице в социальной сети.

- 16 вызовов, много впечатлений и приятная усталость, - написал Гвоздев.

Подписчики поинтересовались, не в ущерб основной деятельности ли будет подобная подработка. На это народный избранник заявил, что ущерб это приносит только его семье, ведь дети не видят отца по выходным. Тогда интернет-пользователи предложили привлечь к развозу медиков безработных таксистов. Гвоздеву идея понравилась.

- И такси нужно привлекать, работы всем хватит, - заметил он.