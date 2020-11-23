“В ущерб семье”: зампред Заксобрания Ульяновской области решил по выходным работать водителем в поликлинике

О первом дне Василий Гвоздев рассказал на своей странице в социальной сети. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зампред Закособрания Ульяновской области Василий Гвоздев решил каждую субботу помогать местным врачам, которые работают с зараженными коронавирусом. Депутат “устроился” в одну из местных поликлиник и развозит врачей на собственной машине. О первом дне он рассказал на своей странице в социальной сети.

- 16 вызовов, много впечатлений и приятная усталость, - написал Гвоздев.

Подписчики поинтересовались, не в ущерб основной деятельности ли будет подобная подработка. На это народный избранник заявил, что ущерб это приносит только его семье, ведь дети не видят отца по выходным. Тогда интернет-пользователи предложили привлечь к развозу медиков безработных таксистов. Гвоздеву идея понравилась.

- И такси нужно привлекать, работы всем хватит, - заметил он.

По последним данным в регионе выявили 25 866 случаев COVID-19 (243 - за минувшие сутки). Большинство зараженных - 21 050 человек, выздоровело, 315 - скончались.