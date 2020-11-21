В Альметьевске на крыше строящегося дома произошел хлопок: пострадали два человека

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В субботу, 21 ноября, в Альметьевске произошел, предварительно, хлопок газовоздушной смеси. Инцидент случился при проведении кровельных работ на крыше строящегося 17-этажного дома №15 на улице Зарипова.

Известно, что в результате ЧП пострадали двое мужчин в возрасте 25-и и 27-и лет. С ожогами они были госпитализированы в городскую медсанчасть «Татнефть».

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- Подразделения МЧС прибыли на место происшествия, но их помощь не потребовалась. Обстоятельства устанавливают правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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Фото: пресс-служба МЧС Татарстана