В Марий Эл столкнулись междугородняя маршрутка и легковушка, погиб человек

С места происшествия
Фото: МВД по Марий Эл
Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки "Тойота" и пассажирского микроавтобуса произошло 18 ноября вечером в Звениговском районе республики на 20 километра автодороги "Кокшайск - Красногорский" . По предварительным данным, после столкновения легковушка вылетела в кювет, микроавтобус съехала с дороги и застряла на обочине.
На месте происшествия
Фото: МВД по Марий Эл
Во время аварии смертельные травмы получил водитель легковушки. Он скончался сразу.
Автомобили после аварии
Фото: МВД по Марий Эл
Пострадали три пассажира, их с места столкновения увезли на "скорой" в больницу.
По предварительным данным, маршрутное такси перевозило пассажиров из Казани в Чебоксары.
Столкновение произошло поздно вечером
Фото: МВД по Марий Эл
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл.