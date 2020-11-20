В Марий Эл столкнулись междугородняя маршрутка и легковушка, погиб человек

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки "Тойота" и пассажирского микроавтобуса произошло 18 ноября вечером в Звениговском районе республики на 20 километра автодороги "Кокшайск - Красногорский" . По предварительным данным, после столкновения легковушка вылетела в кювет, микроавтобус съехала с дороги и застряла на обочине.

На месте происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Во время аварии смертельные травмы получил водитель легковушки. Он скончался сразу.

Автомобили после аварии Фото: МВД по Марий Эл

Пострадали три пассажира, их с места столкновения увезли на "скорой" в больницу.

По предварительным данным, маршрутное такси перевозило пассажиров из Казани в Чебоксары.

Столкновение произошло поздно вечером Фото: МВД по Марий Эл

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл.