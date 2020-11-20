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Происшествия

В Марий Эл столкнулись междугородняя маршрутка и легковушка, погиб человек

Травмы получили три пассажира микроавтобуса
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки "Тойота" и пассажирского микроавтобуса произошло 18 ноября вечером в Звениговском районе республики на 20 километра автодороги "Кокшайск - Красногорский" . По предварительным данным, после столкновения легковушка вылетела в кювет, микроавтобус съехала с дороги и застряла на обочине.

На месте происшествия

На месте происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Во время аварии смертельные травмы получил водитель легковушки. Он скончался сразу.

Автомобили после аварии

Автомобили после аварии

Фото: МВД по Марий Эл

Пострадали три пассажира, их с места столкновения увезли на "скорой" в больницу.

По предварительным данным, маршрутное такси перевозило пассажиров из Казани в Чебоксары.

Столкновение произошло поздно вечером

Столкновение произошло поздно вечером

Фото: МВД по Марий Эл

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл.

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