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В Марий Эл полицейский на охоте застрелил бизнесмена

Страж порядка уверяет, что перепутал погибшего со зверем
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Правоохранитель во время опроса сообщил своим коллегам, что пытался оказать первую помощь раненному.

Правоохранитель во время опроса сообщил своим коллегам, что пытался оказать первую помощь раненному.

В Горномарийском районе Марий Эл охотник во время засады на дикого зверя насмерть застрелил человека. Погибший оказался местный бизнесмен, а стрелком - сотрудник полиции.

МВД Марий Эл подтвердило, что по факту гибели на охоте человека в отношении старшего лейтенанта проводится служебная проверка.

- По факту произошедшего министр внутренних дел Марий Эл назначил проведение служебной проверки. Если вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве..

Выяснилось, что все произошло 17 ноября, когда офицер в выходной день отправился на промысел. Засаду на диких зверей он устроил неподалеку от деревни Картуково, и, когда услышал сзади шорох, сразу выстрелил - решил, что к нему подобрался кабан. Но это оказался тот самый местный бизнесмен.

Пострадавший получил ранение в шею, и вскоре скончался - вызванные на место происшествия медики "скорой" только констатировали его смерть.

На данный момент уже установлено, что ружье, из которого был убит бизнесмен, принадлежит полицейскому на законных основаниях, имеет он разрешение и на охоту.

Сам правоохранитель во время опроса сообщил своим коллегам, что пытался оказать первую помощь раненному и, что это он вызвал на место произошедшего "скорую" и полицию.

В свою очередь, в следственном комитете Марий Эл сообщили, что по факту гибели бизнесмена от рук полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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