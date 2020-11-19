Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 19 ноября 2020: число зараженных приблизилось к 25 тысячам

Под медицинским наблюдением с COVID-19 или подозрением на него находятся 12 299 местных человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 235 случаев коронавируса. С начала пандемии инфекции там подхватили уже 24 921 человек На данный момент 19 889 из них выздоровели, а 309 - скончались. О трех последних смертях стало известно накануне.

Местный Роспотребнадзор сообщает, что в регионе проведено 419 342 теста на COVID-19 и обследовано 394 401 местный житель. Сейчас под медицинским наблюдением с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся 12 299 местных человек.