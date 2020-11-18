Биография Артема Здунова: что известно о новом врио главы Мордовии

За последние два года высокопоставленного чиновника ждет очередной переезд в другой регион страны. Фото: Пресс-служба президента РТ

18 ноября утром глава Мордовии Владимир Волков написал заявление об отставке со своей должности, и уже после обеда это заявление было удовлетворено - президент России Владимир Путин подписал соответствующий Указ. В этом же документе указано, что врио главы Мордовии назначен Артем Здунов.

Отметим, что Здунов за пару последних лет меняет не только должность, но и регион, в котором он работает. Так, сначала он был главой Минэкономики Татарстана, а после уехал в Дагестан. "Комсомолка" рассказывает о том, что известно о новом врио главы Мордовии - биография Артема Здунова.

Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ) в 2000 году, поступил в аспирантуру, которую окончил в 2004 году. Через год защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Одновременно с обучением в аспирантуре трудился специалистом по страхованию, внутренним аудитором Открытого акционерного страхового общества "Промышленная страховая компания".

Вел преподавательскую деятельность - с апреля 2004 по июль 2006 годов, преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории КФЭИ.

Далее занимал должность заместителя директора по науке в "Центре перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".

С мая 2010 года был зам министра экономики Татарстана, а с октября 2014-го по 6 февраля 2018 года и вовсе возглавил само ведомство.

6 февраля 2018 года тогда еще врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил Артема Здунова на должность председателя правительства республики, и уже 7 февраля 2018 года его кандидатуру одобрил парламент Дагестана.

Женат, воспитывает сына и дочь.