Глава Мордовии Владимир Волков о своей отставке: "Время идет, нужно давать дорогу молодым"

На посту главы региона Владимир Волков находится с 2012 года. Фото: e-mordovia.ru

Заявление с просьбой об отставке президенту России Владимиру Путину 18 ноября подал 66-летний глава Мордовии Владимир Волков. Решения о его добровольном уходе с поста губернатора официально пока не принято, но, скорее всего, прошение будет поддержано.

Тем временем сам Волков уже обратился к жителям региона со словами благодарности, а также пояснил причины своей отставки.

- Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Еще раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике, - признался губернатор.

Напомним, в должность главы Мордовии Владимир Волков вступил 10 мая 2012 года после того, как прежний руководитель региона Николай Меркушин переехал в Самарскую область. До этого дня он был председателем правительства Мордовии.