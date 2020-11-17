В Казани задержали подозреваемого в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова из арбалета в Подмосковье

Сейчас пойманного мужчину готовят к этапированию в Москву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 17 ноября, по информации своих московских коллег полицейские Татарстана нашли и вычислили одного из подозреваемых в убийстве из арбалета 54-летнего бизнесмена Владимира Маругова.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, 48-летнего гражданина Казахстана смогли задержать в Казани в кафе около автовокзала «Столичный» на улице Девятаева. Сейчас пойманного мужчину готовят к этапированию в Москву.

Напомним, в ночь на 2 ноября в подмосковной деревне Аносино двое неизвестных проникли на территорию дома «мясного короля» Владимира Маругова – бизнесмен владел крупным мясоперерабатывающим производством.

Предпринимателя и его сожительницу злоумышленники схватили в парилке бани. Они начали стрелять в Маругова из арбалета, по словам источника kp.ru в правоохранительных органах, выпытывая у него местонахождения тайника с ценностями. Сожительница бизнесмена смогла сбежать от налетчиков и попросить помощи у соседей. Когда на место прибыла полиция Маругов уже был мертв – его убили из того самого арбалета. Преступники сбежали.

Бизнесмена перед тем как убить, пытали. Фото: YouTube

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». До этого момента был задержан только один из подозреваемых - 49-летний Александр Мавриди.