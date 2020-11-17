Коронавирус в Чувашии, последние новости на 17 ноября 2020: при 25% поражения легких местный врач советует лечиться амбулаторно

По мнению специалиста, дома в воздухе вирус сконцентрирован в меньших дозах, чем в больнице, где все больные лежат вместе. Фото: Андрей АБРАМОВ

За последние сутки в Чувашии, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, было выявлено 85 новых случаев заражения. Таким образом, в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 11 108 случаев коронавируса. В 9 720 из них людям удалось победить инфекцию. Вместе с тем число летальных исходов достигло отметки в 203 случая.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем врач-хирург перепрофилированного стационара Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Анатолий Павлов предупреждает местное население, что при вирусной пневмонии не стоит бежать в стационар.

По его словам, при 25% поражения легких рекомендуется лечиться амбулаторно. Дело в том, что концентрация инфекции в воздухе в больнице больше, чем дома. Тем более, что врач таких больных должен посещать каждый день.