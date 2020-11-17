Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 17 ноября 2020: скончались еще трое зараженных

С начала пандемии в республике зафиксировано уже 79 летальных исходов COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Марий Эл были подтверждены еще три смерти пациентов, зараженных коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в республике зафиксировано уже 79 летальных исходов COVID-19. Сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. Также, по его данным, за последние сутки в регионе было выявлено 52 новых случаев COVID-19. Всего в Марий Эл было зафиксировано 6 913 зараженных, 5 813 из них уже выздоровели.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь Минздрав Марий Эл сообщает, что на сегодня в региональных инфекционных стационарах находятся 1 180 пациента. Из них у 1 168 - пневмония, а у 358 - еще и COVID-19. 223 человека находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 42 человека.

Тем временем, в Марий Эл вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Так, во-первых, до 15 января 2021 года в регионе продлен режим повышенной готовности.

Во-вторых, до этого времени люди в возрасте 65 лет обязаны дома соблюдать самоизоляцию. Выходить на улицу им можно только в магазин, аптеку, больницу и на занятия спортом.

В-третьих, школьникам с 1 по 4 классы предоставлены каникулы – с 16 ноября по 6 декабря 2020 года.

В-четвертых, старшеклассники на период дополнительных каникул переходят на дистанционную форму обучения.

В-пятых, запрещена работа кафе, баров, клубов, дискотек с 23.00 до 6.00.

В-шестых, в торговых центрах запрещена работа детских развлекательных центров и детских комнат, а несовершеннолетним нельзя посещать ТЦ без родителей или законных представителей.

В-седьмых, вузам посоветовали уйти на дистанционное обучение студентов пока вплоть до 6 февраля 2021 года, а в общежитиях ввести комендантский час.