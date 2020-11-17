Крушение Boeing 737 в Казани: семь лет спустя

Во время ликвидации авиакатастрофы Фото: МЧС Татарстана

Семь лет назад 17 ноября в аэропорту Казани произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку разбился Boeing 737. Во время этого происшествия погибли 50 человек – 44 пассажира и шесть членов экипажа.

На месте падения самолета Фото: МЧС Татарстана

Среди пассажиров – руководитель ФСБ Татарстана Александр Антонов, известный во всем мире ученый-востоковед Диана Гаджиева, сын президента Татарстана Ирек Минниханов, семья спортивного комментатора Романа Скворцова – супруга Элина и ее дочь Дарья, шахматистка Гульнара Рашитова.

Во время тушения Фото: МЧС Татарстана

Авиалайнер вылетел из аэропорта Домодедово, по расписанию он должен был приземлиться в казанском аэропорту в 19.30, но при заходе на посадку пилот сначала ушел на второй круг, а затем буквально рухнул на землю. Самолет падал в высоты примерно 500 метров под углом 75 градусов, врезавшись в землю в нескольких десятках метров от здания аэропорта. Шансов выжить ни у кого не было.

На борту авиалайнера находилась врач-отоларинголог Ольга Морозова. Ее флешка, пострадавшая во время падения самолета, случайно попала в руки журналистов "Комсомолки". Ее передали родным в первую годовщину трагедии.

"Жили счастливо и умерли в один день": так обычно рассказывают о семейных парах, которые прожили долгую и счастливую жизнь. Так, родные рассказывали и о чете Сибгатуллиных - Абдулле и Марии. 87-летние пенсионеры возвращались из поездки к родственникам, и дети их встречали в тот вечер в аэропорту. Но не дождались - супруги погибли.

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

По факту падения Boeing 737 возбудили уголовное дело. Главная версия – ошибка пилотирования, во время расследование нашла подтверждение: выяснилось, что документы, позволявшие командиру воздушного судна 47-летний Рустему Салихову были выданы с нарушениями – у Салихова была недостаточная подготовка.

В итоге в отношения экипажа судна уголовное преследование было прекращено в связи со смертью обвиняемых, а в отношении руководства авиакомпании «Татарстан» - экс-гендиректора Валерия Портнова и его заместителя Виктора Фомина по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», а также экс-руководителя Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» в декабре 2019 года было передано в Лаишевский районный суд, по месту происшествии. Но спустя несколько дней его судебное преследование было прекращено – истек срок давности.

МАК провел собственное расследование и установил, что «причиной катастрофы самолёта Boeing 737-500 VQ-BBN явились системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, а также неработоспособность системы управления безопасностью полётов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней (Татарское МТУ ВТ, Росавиация), что привело к допуску к полётам неподготовленного экипажа».

Экипажу не хватило опыта пилотирования самолетов данного типа, поскольку за их переобучением на воздушные суда данного типа никто и не следил.

Каждый год на место трагедии приезжают родственники погибших Фото: Правительство РТ

В аэропорту Казани установили памятник с именами всех погибших. Каждый год родные и близкие погибших приезжают к месту катастрофы, чтобы возложить цветы.