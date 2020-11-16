Ученый из Казани объяснил, какие способы борьбы с коронавирусом действительно эффективны

Специалист считает, что пока существует только один действенный способ лечения зараженных - переливание плазмы крови от переболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученый из Казани, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов заявил, что во время распространения вирусных инфекций, в том числе коронавируса, повысить устойчивость организма к ним помогут интерфероны, особенно в виде капель для носа.

Также для профилактики заболевания людям нужно есть имбирь и чеснок, которые способствуют укреплению иммунитета, и не забывать о соблюдении социальной дистанции и ношении средств индивидуальной защиты.

По словам Ризванова, сейчас нет ни одного препарата от COVID-19, а все имеющиеся действуют лишь на различные его симптомы. Однако даже подобные лекарства, по словам специалиста, обладают побочными эффектами. Ученый считает, что пока существует только один действенный способ лечения зараженных - переливание плазмы крови от переболевших.

- Антибиотики же используют только для лечения бактериальных осложнений, вызванных поражением, например, легких. Бесконтрольное применение этих препаратов может привести к тому, что у человека бактерии станут не чувствительны к антибиотикам. И когда нужно будет лечить бактериальную инфекцию, может оказаться, что ни один из существующих антибиотиков уже не будет эффективен, - предостерег ученый.

Говоря о вирусе вне человеческого организма, Ризванов заметил, что убить его может и дистиллированная вода, и спирт. Однако иногда исследователям для этого требуются такие высокие концентрации вещества, которых невозможно достичь в организме человека, иначе это убьет его быстрее, чем сам вирус.