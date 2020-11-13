"На Новый год лучше не готовиться никому": глава Чувашии Олег Николаев отменил все массовые гуляния

Олег Николаев отметил, что все ограничения в республике введены до его особого распоряжения. Фото: Из материалов пресс-службы

В Чувашии на очередном правительственном совещании чиновники обсуждали вопрос о подготовке к празднованию Нового года 2021. Всех волновал вопрос о том, как будет проходить гуляния в условиях пандемии коронавируса. Будут ли открыты рестораны и кафе, можно ли проводить массовые мероприятия?

Так, глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов поинтересовался, будут ли вводить ограничения для точек общепита. Напомним, в республике там пока запрещено проводить банкеты. Краснов рекомендовал установить точные даты и это поможет рестораторам определить свои предварительные расходы и доходы. Министр напомнил, что в Москве четко установили границы ограничений - все закрыто до 15 января 2021 года.

На что глава Чувашии Олег Николаев отметил, что все ограничения в республике введены до его особого распоряжения.

- Мы сейчас введем запрет до 15 января, а у нас ситуация будет улучшаться, и что тогда? - заявил Олег Николаев. - По проведению банкетов всё сказано – до следующих распоряжений. И, скорей всего, судя по ситуации, на Новый год лучше не готовиться никому.

В итоге было принято решение об отмене всех массовых мероприятий на Новый год 2021. Следовательно, отменяются и все приготовления к празднику.