В Казани сняли на видео, как хозяин жестоко наказывает собаку

Мужчина поднимал животное за холку и швырнул его о землю. Фото: скриншот с видео

В Казани на улице Минской в Советском районе камера видеонаблюдения засняла, как некий мужчина в куртке с капюшоном во время прогулки во дворе наказывает свою собаку породы спаниель. Он пинает животное, оно отлетает на несколько метров и виновато прижимается к земле, не сбегает. Хозяин подходит, хватает спаниеля за холку и бросает на землю, швырнув в нее бумаги. Собака снова прижимается к земле и затем бежит к подъезду. Мужчина собирает разлетевшиеся бумаги и не спеша уходит за собакой.

Запись выложили в соцсети и поведение хозяина собаки вызвало гнев со стороны интернет-пользователей. Они требуют наказать мужчину.

Отметим, что данное видео уже стало поводом для доследственной проверки по уголовной статье "Жестокое отношение с животными" со стороны полиции и прокуратуры.