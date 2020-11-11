В казанском ТЮЗе отметили юбилей народного артиста Татарстана Романа Ерыгина

Роман Ерыгин в образе Эзопа в спектакле "Лиса и виноград". Фото: пресс-служба Казанского государственного театра юного зрителя

Вечером во вторник, 10 ноября, на сцене казанского театра юного зрителя показывали “Лису и виноград” - пьесу Гильерме Фигейредо о различных трактовках понятия “свобода”. Это - один из вариантов жизнеописания древнегреческого баснописца Эзопа. Здесь он - раб, который жаждет воли. Он мог бы сбежать, но все равно остался бы несвободным в душе. Потому он хочет, чтобы его хозяин - философ Ксанф, сам отпустил его.

Это пьеса, во время просмотра которой хочется то плакать, то смеяться, а после - много думать. Почему свобода есть любовь, но вместе с тем с любовью не уживается? Стоит ли вечная вольность земной жизни? Поднимаемые в спектакле темы актуальны в любое время, потому как до сих пор нет точного определения свободы, любви, верности, чести и правды.

Спектакль этим вечером плавно перетек в юбилейный вечер народного артиста Татарстана Романа Ерыгина - ему исполнилось 60 лет. Вот он в образе Эзопа бросается со скалы, а вот - стоит с цветами и принимает поздравление от коллег и преданных зрителей. В этом театре он работает уже 31 год. Позади - более 20 ролей. Он уже сейчас - огромная и незаменимая часть казанского ТЮЗа, но шоу, как говорится, должно продолжаться.

Роман Ерыгин работает в казанском ТЮзе 31 год. За спиной - более 20 ролей. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

С 60-летием Романа Владимировича со сцены поздравили и представители других казанских театров, и воспитанники театральной студии при ТЮЗе, и те, с кем он уже много лет работает плечом к плечу.

- Стоило прожить столько лет, чтобы понять, как много людей тебя любят,”- заметил юбиляр, а зал поддержал его громкими аплодисментами.

На сцене с постановкой "Побег на юбилей" выступили коллеги Романа Ерыгина. Фото: Алина ГАБДУЛИНА