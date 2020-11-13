Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 13 ноября 2020: заразились еще 217 человек

На данный момент большая часть зараженных - почти 19 тысяч человек, выздоровела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 217 случаев коронавируса. С начала пандемии инфекцию подхватили 23 559 местных жителей. На данный момент 18 820 из них выздоровели, а 286 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В регионе провели уже 401 398 тестов на COVID-19, обследовали 377 219 человек. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 8 826 пациентов.

О НОВОГОДНЕМ УКРАШЕНИИ РАЙОНОВ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал районы отказаться от лишних трат на новогоднее оформление. Все сэкономленные на этом деньги, по его словам, нужно направить на борьбу с коронавирусом.

- Обязательно нарядим наши елочки в парках и на площадях, развесим гирлянды и другие украшения, но считаю, что в этом году никаких лишних трат не нужно, - заметил Морозов на своей официальной странице в социальной сети.

Глава Ульяновска Сергей Панчин уже доложил губернатору об отмене торгов на покупку новой новогодней елки для центральной городской площади. Морозов поблагодарил его за оперативность.

О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

К концу ноября в Ульяновске должен начать работу центр телемедицины. Его сотрудники будут дистанционно консультировать местных жителей и наблюдать за теми, кто болеет коронавирусом в легкой или средней форме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Известно, что центр будет базироваться в горбольнице №3. В нем будут работать студенты-медики, ординаторы, волонтеры-медики, специалисты среднего звена и регистраторы.

О СИТУАЦИИ В ДИМИТРОВГРАДЕ

Ситуация по заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппов в Димитровграде напряженная. С начала пандемии COVID-19 там подхватили 3 572 человека, 2 577 из которых уже выздоровели. Однако, начиная с 7 ноября, прирост зараженных ежедневно составляет около 50 человек. На коронавирусную инфекцию сейчас обследована треть местных жителей (32,7%).

Мэр Димитровграда Богдан Павленко попросил горожан соблюдать профилактические меры - носить медицинские маски и следить за социальной дистанцией. Кроме того, им было дано поручение об усилении контроль за соблюдением режима изоляции горожанами, санитарной обработкой общественных пространств, подъездов домов и общественного транспорта. Также в Димитровграде будет увеличено число проводимых рейдов.