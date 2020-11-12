Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал отказаться от лишних трат на новогоднее оформление

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал районы отказаться от лишних трат на новогоднее оформление. Все сэкономленные на этом деньги, по его словам, нужно направить на борьбу с коронавирусом.

- Обязательно нарядим наши елочки в парках и на площадях, развесим гирлянды и другие украшения, но считаю, что в этом году никаких лишних трат не нужно, - заметил Морозов на своей официальной странице в социальной сети.

Глава Ульяновска Сергей Панчин уже доложил губернатору об отмене торгов на покупку новой новогодней елки для центральной городской площади. Морозов поблагодарил его за оперативность. Напомним, в Ульяновской области введен ряд новых ограничений, большая часть из которых будет действовать до 10 января 2021 года.

Так, 16 по 30 ноября люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями будут отправлены на самоизоляцию. Им рекомендовано не покидать свои дома, если нет необходимости в медицинской помощи и угрозы жизни и здоровью. За продуктам и услугами необходимо ходить в ближайший магазин, а животных выгуливать во дворе.

С 16 по 22 ноября школьники региона будут отправлены на каникулы. Программы допобразования в это время будут реализовываться дистанционно. Студентов же переведут на онлайн-обучение. Исключение составят их практические занятия, которые будут проводиться в группах до 12 человек.

Несмотря на каникулы, несовершеннолетние не смогут находиться в торговых или торгово-развлекательных центрах без родителей или иных законных представителей. Ограничения будут действовать и после каникул, предположительно, до 10 января.

Работодателей просят перенести начало рабочего дня, чтобы уменьшить количество пассажиров в общественном транспорте в часы пик. А родителей младшеклассников и беременных сотрудниц и вовсе рекомендуется перевести на удаленную работу.

С 22.00 до 7.00 в области приостановлена работа всех учреждений общественного питания, караоке и боулинг-центров. Вместе с тем, кафе и ресторанам запретили организовывать банкеты, свадьбы, копроративы и другие праздничные мероприятия в любое время суток. Эти ограничения также будут действовать до окончания новогодних праздников.