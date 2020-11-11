В Чувашии на трассе М7 маршрутка врезалась в трактор: пострадали пять человек

Пострадавших увезли с места аварии в больницу. Фото: ГИБДД Чувашии

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, в 9.10 на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа". В Чебосарском районе Чувашии на Абасовском спуске возле села Абасово маршрутка въехала в трактор.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором на момент столкновения находились пассажиры, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в многотонную технику, идущую впереди. В результате пятеро пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы с места аварии, сообщают в Госавтоинспекции Чувашии.

Трактор ехал в одном направлении с маршруткой. Фото: ГИБДД Чувашии

На месте ДТП работают все оперативные службы: спасатели, медики, инспекторы ДПС. Последние сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.