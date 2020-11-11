В Чувашии на основании пожеланий горожан благоустроят Мариинский Посад

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В Чувашии в ближайшие несколько лет благоустроят Мариинский Посад - один из старейших городов республики. Что и в каком виде будет сделано, решают сами горожане. Для этого впервые в регионе провели открытые публичные обсуждения. В мероприятии принимали участие не только представители власти, строители и архитекторы, дизайнеры и урбанисты, но и неравнодушные жители Мариинского Посада.

- Мы запускаем совершенно новый подход в реализации очень важных масштабных проектов в нашей жизни. Обсуждение посвящено тому, чтобы собрать мнение жителей города Мариинского Посада по тому, что нам надо сделать в рамках преобразований городского пространства. В дальнейшем этот подход будет применяться при реализации каждого подобного масштабного проекта на территории Чувашской Республики, - объяснил инициативу глава Чувашии Олег Николаев.

ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ

В этом году Мариинскому Посаду исполнилось 400 лет. Благодаря своему удобному географическому положению к ХХ веку его признали торгово-промышленным и культурным центром. Сейчас город из-за его самобытности можно смело считать находкой для путешествий - благодаря усилиям местных жителей здесь сохранилась архитектура XVIII - XIX веков. Однако сейчас его общественные пространства нуждаются в поддержке и благоустройстве. Такая возможность появилась этим летом - регион выиграл грант во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды». Среди городов с численностью населения до 20 тысяч человек одним из лучших оказался проект «Веков связующая нить», который предполагает реконструкцию набережной Мариинского Посада со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. На эти цели будет выделено 69 миллионов рублей, 50 из которых - из федерального бюджета.

Проект «Веков связующая нить» станет основой для дальнейшего благоустройства, а пожелания населения специалисты должны будут гармонично вписать в план действий.

- Поставлена задача выработать единый подход развития общественных пространств, где первичны мнение жителей, их предложения. Никто лучше них не знает, где необходимо проложить пешеходные дорожки или установить скамейки, - отметила заместитель председателя Кабинета министров - министр образования Чувашской Республики Алла Салаева.

В свою очередь Олег Николаев подчеркнул, что формат «свободного микрофона» и «мозгового штурма» в перспективе планируется внедрить в постоянную практику развития городов в Чувашии.

ЧТО ХОЧЕТ НАСЕЛЕНИЕ?

В рамках обсуждения жители Мариинского Посада предложили укрепить береговую линию рядом с причалом и запустить туристический автобусный маршрут. Еще одна просьба касалась озеленения территорий и благоустройства торговых рядов для ремесленников.

Архитекторы высказали пожелания с профессиональной точки зрения - проработать проект так, чтобы новое общественное пространство могло функционировать и в зимнее время.

Для тех, кто не успел высказать свои замечания и предложения, будет предоставлена еще одна возможность - буквально через два месяца в городе вновь пройдут общественные слушания. Уже тогда подытожат самые интересные предложения и будет составлен окончательный перечень пожеланий от горожан и профильных специалистов.

Конкурс на разработку проектно-сметной документации по преображению исторической части Мариинского Посада планируют объявить в следующем году, а все строительные работы должны будут завершить в 2022 году.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Итоги IV Всероссийского конкурса подвели в конце августа. Всего была подана 301 заявка из 76 субъектов. Победителями стали 160 проектов, среди которых город Мариинский Посад в числе малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек.