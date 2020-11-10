В Чувашии во время пожара в частном доме погибли 4 человека

С места происшествия Фото: МЧС Чувашии

10 ноября около 4.00 жители села Ряпино Порецкого района Чувашии заметили, что горит один из деревянных домов. Соседи тут же сообщили об этом в экстренные службы.

К приезду пожарных жилое здание уже было полностью объято огнем. Очевидцы рассказали, что внутри могут находится люди - хозяева и их гости, которые накануне устроили застолье.

Но на улице после начала пожара их никто так и не увидел, да и из дома криков о помощи не было слышно.

Когда с огнем удалось справиться, при разборе завалов обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Погибшим - от 32 до 62 лет.

Сейчас по факту гибели людей во время пожара в селе Ряпино проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР Чувашии. По ее итогам будет принято решение возбуждать уголовное дело или не возбуждать.