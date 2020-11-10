Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 10 ноября 2020: заразились еще 214 человек

На данный момент в регионе провели 391 177 тестов на COVID-19, обследовали 367 141 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 214 случаев коронавируса. Так, инфекцию в регионе подхватили уже 22 908 человек. На данный момент 18 023 из них выздоровели, а 214 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в регионе провели 391 177 тестов на COVID-19, обследовали 367 141 человек. Сейчас под медицинским наблюдением с коронавирусом или подозрением на него находится 7 851 человек.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Губернатор Сергей Морозов решил ввести в области еще ряд ограничений. Так, в кафе и ресторанах запретят проводить новогодние корпоративы и другие мероприятия - свадьбы, юбилеи и тому подобное. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

Кроме этого, с 16 по 30 ноября в области планируют ввести режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Остаться дома могут и школьники, которые выйдут после осенних каникул. Если к 22 ноября ситуация не стабилизируется, их отправят на дистанционное обучение. Остальных же постараются огородить от COVID-19 другими методами: в такси установят защитные барьеры, а в общественном транспорте - рецикуляторы воздуха.Ф