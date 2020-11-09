«Самолюбие можно засунуть в одно место»: Почему «Рубин» безвольно проиграл «Химкам»

На сей раз Хвича не помог "Рубину" набрать очки. Фото: пресс-служба "Рубина".

После поражения в кубковом матче в Хабаровске игроки «Рубина» подходили к гостевому матчу с «Химками» не в лучшем расположении духа. Кроме того, появились и кадровые проблемы. В Хабаровске травмы получили Йевтич и Самошников, но скамейка у «Рубина» длинная. Найти замену этим футболистам труда не составило. Другое дело травма Деспотовича, из-за которой он не попал в заявку на матч с «Химками».

- У него повреждение передней поверхности бедра, он получил травму с тульским «Арсеналом», был заменен. Надеюсь, после паузы на сборные будет в строю, - рассказал наставник «Рубина» Леонид Слуцкий.

«ФОРВАРД – ВЕЩЬ ЗАВИСИМАЯ»

Вместо серба в атаке появился Игнатьев. Воспитанника «Краснодара», который год назад переехал в Казань за 7 миллионов евро, не критикуют в последнее время разве что дикие фанаты его игры. Забивает Игнатьев только по большим праздникам, но другой кандидатуры у Слуцкого не было. Косарев и Климов пока до старта не дотягивают. В итоге Игнатьев вновь не смог заткнуть рот скептикам, проведя довольно посредственный матч.

- Действительно он не попадал в эпизоды. Форвард – вещь зависимая. Уж он то тем более такой игрок зависимый. Не только он, поэтому я бы не стал акцентировать внимание на ком-то отдельно, - заявил Слуцкий.

Акцентировать внимание на ком-то конкретно действительно не стоит. «Рубин» полностью провалил игру. Единственным светлым пятном у казанцев в Химках был Кварацхелия. Хвича много обострял, вешал в штрафную, но безрезультатно. Однажды после его передачи едва не забил Бегич. Это, по сути, был единственный момент у «Рубина» в первом тайме.

ШЕДЕВР ОТ МИРЗОВА И ПРИВОЗ ОТ ДЮПИНА

«Химки» действовали куда активнее. Заводилами выступали экс-спартаковцы Глушаков и Мирзов. Неплохие моменты были у Идову и Боженова, но где-то выручал Дюпин, а где-то подмосковных футболистов подводила точность. В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло.

А вот второй тайм начался с гола. После навеса с углового мяч отскочил к Мирзову и тот, обыграв Бакаева и Уремовича точно пробил в дальний угол. Экс-спартаковец после переезда в Химки расцвел. Для него этот гол стал уже третьим в пяти играх. Причем забивает Мирзов только голы-красавцы.

Казанцы попробовали огрызнуться и даже провели пару атак, которые ударами завершали Абильдгор и Макаров, но сравнять счет не удалось, а на 64 минуте все в этом матче стало ясно. Дюпин, начиная от своих ворот, сделал передачу точно на Конате с ударом форварда хозяев голкипер справился, но первым на добивании был Глушаков, который метров с 20 поразил угол ворот - 2:0.

Тот же Глушаков несколькими минутами позже мог довести счет до крупного, но с ударом справился Дюпин. Мог отличиться и Мирзов, но, улучшая позицию, потерял контроль над мячом и пробил в защитника.

«МЫ БЫЛИ НЕ В ТОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ОТЫГРАТЬСЯ»

В концовке казанцы оккупировали штрафную «Химок», но ничего опасного у ворот соперника так и не создали. В итоге поражение – 2:0.

- Я прекрасно понимал, что не будет хватать свежести и хорошего функционального состояния после такого трудного перелета на неделе. Поэтому надежда была на то, что какое-то индивидуальное мастерство, индивидуальный фрагмент или стандарт сложится в нашу пользу. В принципе первый тайм примерно так и складывался: минимум моментов, игра наперетяг. К сожалению, именно мы допустили эти ошибки, которые привели к пропущенным мячам. По существу, мы были не в том состоянии, чтобы отыграться, особенно с 0:2. Такие матчи надо играть на высоком уровне концентрации. У нас, к сожалению, еще большое количество эпизодов, когда мы допускаем грубейшие индивидуальные ошибки. Это касается и первого пропущенного мяча, и тем более второго. Нет, точно недооценки соперника здесь быть не может. Мы не в том состоянии, что кого-то можем вообще недооценивать. Для нас, сколько я работаю в «Рубине» еще ни одна игра, которую мы выигрывали с крупным счетом, легко не складывалась. Мы прекрасно понимаем, что для нас любой соперник – это соперник. Не бьет ли по самолюбию поражение от клуба, который совсем недавно был главным претендентом на вылет? Самолюбие можно засунуть в одно место. Оно бьет по нашим турнирным перспективам. Ты не можешь весь сезон играть на свежести. Получается, что когда мы в хорошем функциональном состоянии, мы играем хорошие матчи. Когда состояние не то, в силу разных причин, то соответственно… Нужно уметь играть и выигрывать матчи, которые невыигрышные. Это самое важное, если мы говорим о больших командах. Мы пока так не умеем, - сказал после матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Уступив в Химках, «Рубин» не только упустил возможность пробиться в пятерку, но и опустился на 9 место. В следующем туре казанцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 22 ноября в 19:00.