Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 6 ноября 2020: число зараженных перевалило за 22 тысячи

С начала пандемии в регионе провели 379 872 теста на COVID-19, обследовано 356 524 пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще 209 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, инфекцию там подхватили уже 22 057 человек. На данный момент 17 228 из них выздоровели, а 269 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в регионе провели 379 872 теста на COVID-19, обследовано 356 524 пациента. Сейчас под медицинским наблюдением подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 8 082 местных жителя.

О РЕЙТИНГЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Губернатор области Сергей Морозов заметил, что властям “необходимо добиться, чтобы в регионе была внедрена система менеджмента качества оказания медпомощи и бережливые технологии”. Кроме того, планируется поднять статус главных внештатных специалистов и ответственность главврачей. Для этого в области создадут рейтинг руководителей медицинских учреждений.

И.о главы местного Минздрава Юрий Ларькин, в свою очередь, сообщил, что ими в текущем году было проведено 96 внеплановых проверок контроля качества. В ходе этих мероприятий было выявлено 62 нарушения, что, по словам главы ведомства, недопустимо.

- Сегодня в большинстве учреждений созданы WhatsАpp-приёмные, любое обращение, которое поступает на линию WhatsАpp-приёмной должно оперативно отрабатываться. Если данная работа будет проводиться качественно, то наши пациенты, будут знать, что всегда можно обратиться на данный телефон и возникший вопрос по оказанию медпомощи будет оперативно решен, - заметил Ларькин.