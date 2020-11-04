В Ульяновской области за отпуск в Ницце отстранили от работы агроминистра

Михаил Семенкин летал в отпуск в Ниццу во время пандемии Фото: Правительство Ульяновской области

Новый скандал в Ульяновской области. Губернатор региона Сергей Морозов отстранил от работы министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина. Его и его супругу - главу Чердаклинского района Марию Шпак, заподозрили в нетрудовых доходах после того, как в свой отпуск 25 октября они улетели на частном "суперджете". Супруги вылетели в Лондон, где пересели на другой рейс, до Франции. Отдыхали ульяновцы в Ницце. Распоряжение об отстранении Семенкина и Шпак подписал губернатор области Сергей Морозов.

Вернувшись в Ульяновскую область, супруги сделали тест на Covid-19, и получив его, вышли на работу - исследование показало, что инфекцией они во время отпуска не заразились.

По предварительным данным, отпуск во время пандемии для министра обошелся в крупную сумму - перелет частного самолета в один конец стоит не менее 30 тысяч евро. А официальная зарплата обоих супругов не позволяет им сделать такой дорогостоящий заказ на перелет "суперджетом".